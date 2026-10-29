Selena Gomez y Demi Lovato reviven su amistad en campaña Rare Beauty

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Si alguna vez soñaste con volver a ver juntas a las protagonistas de Princess Protection Program, este reencuentro te va a despertar más de un recuerdo. Selena Gomez y Demi Lovato recuperaron su complicidad frente a las cámaras para una nueva campaña de Rare Beauty, con vestidos de princesa, tiaras y una colaboración de maquillaje que lleva un nombre muy familiar para sus fans: Delena.

La campaña, titulada "Still making each other blush", no solo mira hacia los años de Disney Channel. También retoma la estética de los videos caseros que ambas grababan juntas y convierte esa nostalgia en el punto de partida para presentar un set especial de rubores líquidos. Porque sí, después de tantos años, hay amistades que todavía consiguen hacernos sonrojar.

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En las imágenes de la campaña, Selena y Demi recuperan algunos de los códigos visuales de la película que protagonizaron en 2009. Selena aparece con un vestido azul turquesa y Demi con uno amarillo, en versiones actualizadas de los looks que recordamos de sus personajes, Carter Mason y la princesa Rosalinda. Las tiaras y las maletas también forman parte de este guiño a la cinta.Pero la nostalgia no termina en las fotografías. En un video, las cantantes vuelven a la dinámica espontánea de sus antiguos videos de YouTube: conversan frente a la cámara, hacen bromas y recuperan esa energía de cuando compartían su vida con sus seguidores mucho antes de que las redes sociales se convirtieran en lo que son hoy.El reencuentro tiene un significado especial para quienes siguieron su amistad desde pequeñas. Selena Gomez y Demi Lovato se conocieron cuando tenían alrededor de siete años, durante su etapa en Barney & Friends. Años después coincidieron en Princess Protection Program, la película de Disney Channel que estrenaron en 2009 y que ahora funciona como referencia central de esta campaña.Más allá de los vestidos y las referencias a su pasado, el lanzamiento tiene como protagonista el Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set de edición limitada que reúne dos tonos del popular rubor líquido Soft Pinch de Rare Beauty y una brocha para aplicarlo.Los dos rubores forman parte de la línea Soft Pinch Liquid Blush, uno de los productos más reconocidos de Rare Beauty. Por eso, la colaboración no estrena una fórmula nueva: reúne dos tonos existentes en una presentación especial que conecta el universo de belleza de Selena con la historia que comparte con Demi.El Delena Soft Pinch Blush Bundle tiene un precio de 50 dólares en la tienda oficial estadounidense de Rare Beauty e incluye los dos rubores y la brocha. La marca lo ofrece como una edición limitada exclusiva de su sitio web en Estados Unidos; por ello, conviene revisar la disponibilidad y las condiciones de compra antes de buscarlo desde México.Con esta campaña, Rare Beauty convierte un recuerdo compartido por toda una generación en algo más que una fotografía nostálgica. Delena vuelve a escena con maquillaje, vestidos de princesa y una amistad que encontró una nueva forma de conectar con quienes crecieron viendo a Selena y Demi juntas.