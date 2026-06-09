Claudio Yarto revela uso de naltrexona para adicciones

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Claudio Yarto

cuenta que, así como Pablo Montero y(QEPD), él también recurrió al

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, medicamento que inhibe el gusto por la bebidas alcohólicas y el consumo de; habló de su caso y el bien que le hizo la sustancia para superar sus adicciones.Elno cree que, como sugirió, en su momento,, la naltrexona, conocida por su capacidad de bloquear los efectos eufóricos que producen el alcohol y las drogas, pueda provocar la muerte."La medicina no te puede matar", precisó en entrevista con "Venga la alegría".Sin entrar en detalles de a qué sustancias consumía, consideró que, por su, posiblemente Julián no experimentó con tantos narcóticos como el lo hizo en su época."No sé cuál era la jugada que traía Julián, pero cada quien habla de cómo le fue en la feria, a mí me fue muy bien, aquí me tienes, vivo después y, sinceramente, yo no sé qué tantas sustancias se habrá metido Julián, pero, yo creo, que yo me metí más que él", señaló.Y, aunque, en el caso del rapero, la naltrexona tuvo efectos tan positivos, a tal grado que, en la actualidad, no siente ningún tipo de deseo de volver a ingerir, también reconoció que, antes de que cualquier medicamento pueda ayudar a alguien, es la persona quien tiene que comprometerse a combatir su adicción."La naltrexona no es una sustancia mágica, yo me puse; el primero, me duró un año a mí y, luego, al otro año, me volví a poner el siguiente".De acuerdo con la información a la que Yarto tuvo acceso, cuando recurrió a la naltrexona, limpia el sistema límbico, a través de laque generó el gusto por la sustancia."Yo siento que, a mí, hasta me lo quemó porque, en verdad, no tengo ni ganas, ni se me antoja, ni me acuerdo, ni tengo pensamientos alcohólicos".