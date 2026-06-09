Claudio Yarto revela uso de naltrexona para adicciones
El líder de Caló destacó que la naltrexona no es mágica, sino que requiere compromiso personal.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Claudio Yartocuenta que, así como Pablo Montero y Julián Figueroa (QEPD), él también recurrió al
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
implante de naltrexona, medicamento que inhibe el gusto por la bebidas alcohólicas y el consumo de sustancias ilícitas; habló de su caso y el bien que le hizo la sustancia para superar sus adicciones.
El líder de Caló no cree que, como sugirió, en su momento, Imelda Garza Tuñón, la naltrexona, conocida por su capacidad de bloquear los efectos eufóricos que producen el alcohol y las drogas, pueda provocar la muerte.
"La medicina no te puede matar", precisó en entrevista con "Venga la alegría".
Sin entrar en detalles de a qué sustancias consumía, consideró que, por su nivel de adicción, posiblemente Julián no experimentó con tantos narcóticos como el lo hizo en su época.
"No sé cuál era la jugada que traía Julián, pero cada quien habla de cómo le fue en la feria, a mí me fue muy bien, aquí me tienes, vivo después y, sinceramente, yo no sé qué tantas sustancias se habrá metido Julián, pero, yo creo, que yo me metí más que él", señaló.
Y, aunque, en el caso del rapero, la naltrexona tuvo efectos tan positivos, a tal grado que, en la actualidad, no siente ningún tipo de deseo de volver a ingerir sustancias ilícitas, también reconoció que, antes de que cualquier medicamento pueda ayudar a alguien, es la persona quien tiene que comprometerse a combatir su adicción.
"La naltrexona no es una sustancia mágica, yo me puse dos implantes; el primero, me duró un año a mí y, luego, al otro año, me volví a poner el siguiente".
De acuerdo con la información a la que Yarto tuvo acceso, cuando recurrió a la naltrexona, limpia el sistema límbico, a través de la sensación primaria que generó el gusto por la sustancia.
"Yo siento que, a mí, hasta me lo quemó porque, en verdad, no tengo ni ganas, ni se me antoja, ni me acuerdo, ni tengo pensamientos alcohólicos".
no te pierdas estas noticias
Claudio Yarto revela uso de naltrexona para adicciones
SLP
El Universal
El líder de Caló destacó que la naltrexona no es mágica, sino que requiere compromiso personal.
Ariana Grande arranca gira soltera; rompió con Ethan Slater
SLP
El Universal
El rompimiento no afectará el próximo material musical de Ariana Grande, según fuentes cercanas.
Katy Perry y Justin Trudeau protagonizan su primer evento público juntos
SLP
El Universal
La pareja confirmó su relación con una aparición pública en el estreno de