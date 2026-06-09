Katy Perry y Justin Trudeau protagonizan su primer evento público juntos

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Katy Perry

hicieron su romántico debut como pareja en una alfombra roja, asistieron al

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de "- Live from Paris" en el OKX Theater del BMCC Tribeca Performing Arts Center durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, donde se mostraron muy amorosos entre ellos y más enamorados que nunca.Las fotos del meloso momento circulan eny han generado una ola dehacia la pareja que comenzó su, poco tiempo después de que la cantante terminara su compromiso con Orlando Bloom, el padre de su hija.Los rumores explotaron el 28 de julio de ese año, cuando el portalreportó que fueron vistosen el exclusivo restaurante Le Violon en Montreal. Las primeras imágenes explícitas que confirmaron el noviazgo se capturaron a bordo de un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California, donde se les vio abrazándose y besándose a finales de 2025.A finales de octubre de 2025, celebraron el cumpleaños número 41 de Katy en, y el 6 de diciembre, Perry decidió hacer el "hard launch" de su relación en su cuenta de Instagram y compartióde un romántico viaje a Tokio.Las fotos y los videos que captan alos muestran muy, posando divertidos para los fotógrafos, intercambiandocómplices.Mientras Katy firmaba varios autógrafos a los fans, elde Canadá la observa con amor de lejitos, sin pretender robar protagonismo, un gesto que no ha pasado desapercibido entre los cibernautas, quienes felicitan a la cantante por el "príncipe canadiense que tiene por pareja".La cantante también compartió fotos de la velada y unen el que revela el buen momento que vive junto a Trudeau:"Anoche estrenamos: En vivo desdea una habitación llena de amor, maravilla, Gatos Y Ratas en @tribeca. Quería llevar este espectáculo a mis fans en todas las ciudades del mundo y ahora puedo a través de esta increíble experiencia cinematográfica que te hace sentir como si estuvieras allí, en primera fila Tour The Lifetimes: En vivo desdellegando a el. ?Pantallas más grandes cerca de ti más tarde este verano. Te amo y como dije siguen las".