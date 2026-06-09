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Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

Habitantes argumentan que en los terrenos había personas vulnerables

Por Huasteca Hoy

Junio 09, 2026 04:13 p.m.
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Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos
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      TAMPAMOLÓN.- Un desalojo efectuado por actuarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía Municipal se convirtió en un acto de resistencia en el predio La Peña.

      La mañana de este martes, luego de que fueron advertidos sobre la orden de desalojo que portaba en sus manos el actuario, algunos de los habitantes de ese lugar comenzaron a argumentar que en ese sitio había gente enferma y de condiciones vulnerables.

      Cuando se negaron a salirse del lugar por última vez, hubo una intervención de la GCE y de la Municipal en la que hubo empujones, jaloneos y desplazamientos a empellones para que dejaran el lugar.

      En la mayoría de los casos, dentro de las redes sociales se argumentó que había una acción de abuso directo de parte de los guardias civiles, aunque antes de que se comenzara a desalojar y a destruir las casas construidas en un predio (reclamado legalmente), el actuario avisó que habría visores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el lugar para supervisar que no hubiera violaciones a las garantías de los ciudadanos.

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