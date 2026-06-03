CONCIERTO DE CUENTA REGRESIVA DEl MUNDIAL
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El concierto del 10 de junio se realizará en las ciudades que albergarán el primer partido de cada país anfitrión y es desarrollado en colaboración con los Grammy. Contará con músicos que forman parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con otros intérpretes globales, artistas emergentes e invitados especiales.
En la Ciudad de México, Los Ángeles Azules, Belinda y Rose son los primeros anunciados para el concierto que se realizará en el Auditorio Nacional en conjunto con el evento Mexico Vibra, que reunirá a astros como Alejandro Fernández, Carín León, Timbiriche, Carla Morrison y Meme del Real el 9 y 10 de junio. Toronto recibirá a Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy y Vegedream, así como una colaboración entre AHI y Wyclef Jean. Para el concierto en Los Ángeles, Diplo presenta su proyecto Major Lazer. Habrá otros artistas e invitados especiales que se anunciarán próximamente.
El concierto se transmitirá en vivo a partir de las 7:00 pm en la Ciudad de México (8:00 pm Toronto, 6:00 pm de Los Ángeles). Los detalles sobre los boletos se pueden consultar en FIFA.com/Sound.
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El evento del 10 de junio contará con artistas internacionales y locales en las tres ciudades anfitrionas.