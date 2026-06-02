BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México

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Luego del

que el grupo surcoreano

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generó en México durante mayo, la celebración de su aniversario continuará a nivel global este mes. El, como es conocido, volverá a reunirse para disfrutar de las sorpresas especiales que la banda tiene preparadas.Recientemente, se dio a conocer el calendario delFESTA 2026, una serie de eventos con los que la agrupación festeja su debut, realizado el 13 de junio de 2013. Cada año, tanto los integrantes como su agencia publicany diversas experiencias para los fans.El aniversario, ya con eltras casi cuatro años de ausencia, será un festival de dos semanas que comenzará este miércoles con la publicación de ladel grupo, una tradición que mantienen desde 2014.El jueves se estrenará un video de la presentación de "", tema de su reciente. Posteriormente, se lanzarán otros dos contenidos en formato documental titulados "" y "", donde se podrán ver momentos más íntimos y espontáneos del septeto.El martes y miércoles de la siguiente semana"RUN2.0", el programa de variedades producido por el propio grupo.Ellanzará "Come Over", canción que hasta ahora solo estaba disponible en la edición de lujo ende ARIRANG y que fue producida por el miembroDe forma simultánea, se prepara unaencon laFinalmente, la celebración concluirá en Seúl con un concierto en el Estadio Principal de Busan los días, como parte de las actividades de ARIRANG.Tras surecorrióy cerró conen el país.