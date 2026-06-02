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Sydney Sweeney defiende sus escenas en la temporada final de Euphoria

Las escenas de Cassie como modelo en plataforma exclusiva generaron debate entre producción y público.

Por El Universal

Junio 02, 2026 07:40 p.m.
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Sydney Sweeney defiende sus escenas en la temporada final de Euphoria
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El final de la serie de HBO "Euphoria" desató críticas en redes sociales hacia la producción y hacia Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard, por la cantidad de escenas sensuales incluidas en la última temporada. Sin embargo, el creador de la serie sostiene que fue la propia actriz quien insistió en no eliminarlas.

      Sam Levinson explica polémica sobre escenas de Sydney Sweeney

      Sam Levinson, quien escribió y dirigió los ocho episodios de la temporada final, explicó en el podcast del New York Times que inicialmente había considerado reducir este tipo de tomas para el personaje de Cassie.

      "Bueno, es gracioso. Cuando lo escribí por primera vez, pensé: 'Tal vez grabemos todo esto y no incluyamos este tipo de escenas'. Estaba hablando con ella y le dije: '¿Tal vez haya maneras de evitar ciertas tomas durante la grabación?'", relató.

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      Según el productor, Sweeney reaccionó incrédula ante la propuesta. "´Me miró y me dijo: '¿Estás bromeando? Es como si estuviera interpretando a una modelo de contenido exclusivo. ¿Me estás diciendo que vas a andarte con rodeos?'", recordó.

      Levinson señaló que el debate fue válido y que se trataba de encontrar lo que mejor funcionara para el personaje.

      Controversia por sexualización del personaje Cassie Howard

      En la serie, Cassie protagoniza varias escenas sugerentes debido a que inicia una carrera como modelo en una plataforma con el objetivo de obtener ingresos, mientras su pareja Nate, interpretado por Jacob Elordi, atraviesa conflictos con prestamistas. Esto llevó a que algunos espectadores consideraran que la producción sexualizaba en exceso al personaje.

      El creador añadió que Sydney Sweeney es una actriz profesional dispuesta a explorar diversas facetas en el set.

      "Me encanta trabajar con ella porque hay mucha flexibilidad en cuanto a la interpretación", comentó.

      Por otro lado, Levinson respondió a las críticas y aseguró que las mejores interpretaciones surgen cuando el actor se siente libre y seguro en el set.

      "No se puede si hay tensión, porque la emoción se bloquea. Y eso es algo que aprendí durante mis estudios de actuación", explicó.

      También destacó que es importante crear un ambiente adecuado para los actores durante la producción.

      Por su parte, Sydney Sweeney respondió indirectamente a la polémica al compartir en Instagram una serie de fotografías del detrás de cámaras para despedir a su personaje. En las imágenes se le ve realizando pole dance y posando con animales exóticos.

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