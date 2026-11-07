Christian Nodal dedica mensaje a su suegro

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El concierto sinfónico que Pepe Aguilar ofreció en Aguascalientes no sólo fue una fiesta mexicana, también se convirtió en una reunión familiar en donde se dieron cita los hijos del cantante y también su yerno Christian Nodal, quien le dedicó un emotivo mensaje en público y también en redes sociales.

Después de cantar juntos, y de que Pepe dijera ante los asistentes que Christian era, de verdad, uno de los mejores artistas que ha conocido de música mexicana, Nodal no se quedó callado, agradeció el cumplido, pero además le hizo una mención muy especial, se dijo honrado de pertenecer a la familia Aguilar y aplaudió la trayectoria de Pepe.

"Se habla mucho de Pepe Jones, que está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón, y si el cabrón está grandote, el corazón ya ni les digo, gracias Pepe, es un honor y un orgullo pertenecer a la familia Aguilar y más de 30 años reflejados en tu carrera, por más que digan y hablen, lloren, lo que sea, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche", expresó, después se dieron un cariñoso abrazo.

Durante la velada, Ángela también cantó sobre el escenario "Qué agonía", abrazó a su padre, y detrás del escenario fue captada beso y beso con su esposo Christian Nodal, quien además de cantar con su cuñado Leonardo, le dedicó unas palabras muy emotivas a su suegro a través de un mensaje en Instagram.

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En él, confesó que no sabía cómo separar el cariño y la admiración que siente por Pepe, volvió a agradecerle su cariño y el que le haya enseñado la importancia de la familia, además de haberle abierto las puestas de su casa.

"No sé cómo separar el cariño de la admiración. Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes. Gracias por todo Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. Gracias por tanto", se lee.

Pepe Aguilar fue quien presentó a Christian Nodal y Ángela a principios de 2018, cuando fue invitado formalmente a sumarse a la gira masiva de la familia Aguilar llamada Jaripeo Sin Fronteras; cuando Ángela y Christian hicieron público su romance en 2024, Pepe los apoyó y le dio la bienvenida a su familia al cantante, quien además de admirarlo como artista, lo quiere como suegro.