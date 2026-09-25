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Concierto de Robbie Williams en Lima suspendido por clausura preventiva

Robbie Williams interpretó a capela

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 04:18 p.m.
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Concierto de Robbie Williams en Lima suspendido por clausura preventiva
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Robbie Williams protagonizó un emotivo momento en Lima, luego de que su segundo concierto en la capital peruana fuera suspendido de manera inesperada ante la incertidumbre de miles de fanáticos que se habían congregado para verlo, el cantante británico salió de su hotel y decidió cantar a capela junto a ellos.

      Suspensión del concierto y acciones oficiales

      El artista tenía programadas dos presentaciones en el recinto Arena 1 Park, como parte de su gira "Britpop LATAM Tour 2026", la segunda estaba prevista para este jueves, pero las autoridades de San Miguel clausuraron preventivamente el lugar debido a problemas registrados durante la evacuación del público en el primer concierto, realizado el miércoles.

      La suspensión provocó confusión entre los seguidores de Robbie Williams, pues la promotora One Entertainment mantuvo durante varias horas la incertidumbre sobre si el espectáculo finalmente se realizaría. A pesar de ello, miles de personas llegaron a las inmediaciones del recinto y formaron una fila de aproximadamente dos kilómetros.

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      Impacto en los fans y gesto del artista

      Poco antes de las 21:00 horas, momento en que debía comenzar el concierto, Robbie Williams salió de su hotel para informar personalmente a sus fanáticos que no podría ofrecer el show.

      Como gesto ante la decepción del público, el cantante interpretó a capela su éxito "Angels", acompañado por los seguidores que se habían reunido en los alrededores.

      La promotora confirmó posteriormente el aplazamiento del concierto para una fecha que todavía está por definirse. En un comunicado, One Entertainment aseguró que desde las primeras horas del día había trabajado para subsanar los puntos señalados por la Municipalidad de San Miguel y garantizar que el espectáculo se realizara bajo las condiciones de seguridad requeridas.

      La decisión de las autoridades ocurrió después de lo sucedido en el primer concierto. Al terminar la presentación del miércoles, el único puente habilitado para que los asistentes cruzaran la Costanera quedó cerrado, lo que generó situaciones de riesgo. Algunos espectadores interrumpieron el tránsito de la vía rápida y otros llegaron a escalar los empinados acantilados de la Costa Verde para poder salir de la zona.

      El Arena 1 ya había recibido críticas de asistentes a otros conciertos, quienes cuestionaban las condiciones del recinto para albergar eventos de gran magnitud.

      Originalmente, Robbie Williams tenía programada una sola presentación en Perú el 24 de septiembre, pero las entradas se agotaron en cuestión de minutos debido a la alta demanda, por lo que se abrió una segunda fecha para el 23 de septiembre. Para los conciertos viajaron fanáticos de distintas partes de Perú y de países como Ecuador y Bolivia.

      La gira "Britpop World Tour" comenzó su recorrido por Latinoamérica en Bogotá el 20 de septiembre y continuará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Querétaro, São Paulo y Puerto Vallarta.

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