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Sheinbaum niega reunión con Andy López Beltrán en Villahermosa

Sheinbaum enfatizó que el retiro de visas es un asunto político y llamó a respetar la soberanía de México.

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 04:11 p.m.
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Sheinbaum niega reunión con Andy López Beltrán en Villahermosa
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó reunirse con Andrés "Andy" López Beltrán durante su visita a Villahermosa, Tabasco, donde este viernes encabezará un evento masivo como parte de su gira por su segundo año de gobierno.

      Sheinbaum niega reunión con Andy López Beltrán

      Cuestionada sobre si sostendría un encuentro con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en la entidad y habría solicitado una reunión para abordar el retiro de su visa estadounidense, la Mandataria federal respondió de manera tajante: "No, no nos vamos a reunir con él".

      — ¿Una reunión por lo de su visa?, se le preguntó.

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      — No. Bueno, no nos vamos a reunir con él. Pero además, pues tomamos posición en ese momento. Es un asunto político, no tiene nada que ver con otra cosa. Y él está trabajando aquí en su territorio —respondió.

      Postura de Sheinbaum sobre retiro de visas y presencia de López Beltrán

      Sheinbaum fue cuestionada también sobre cómo veía a López Beltrán durante su presencia en Tabasco, a lo que respondió: "Bien, muy bien. No tengo ningún problema".

      El tema ocurre luego de que, semanas atrás, surgió una polémica por el retiro de visas estadounidenses a políticos y otros personajes mexicanos.

      En ese contexto, la presidenta hizo un llamado a respetar la soberanía de México y sostuvo que cualquier decisión de otro país respecto de sus ciudadanos debía mantenerse dentro de sus propias atribuciones.

      Este viernes, Sheinbaum se encuentra en Villahermosa como parte de la gira nacional con motivo de su segundo año de gobierno.

      La presidenta encabezará un acto masivo en Tabasco, entidad de origen del expresidente López Obrador, en el marco de su recorrido por los estados del país.

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