Omar García Harfuch aclara uso de drones asegurados por Sedena

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que los drones asegurados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se tratan de drones comerciales y, a la fecha, no han detectado que grupos criminales utilicen drones de grado militar.

"No hemos detectado ningún dron, digamos, de tipo o de uso militar o de policía, son drones muy, muy comerciales que por ejemplo, los que mencionamos hoy en la mañana en Sinaloa, donde se aseguraron artefactos explosivos, improvisados, que no son, digamos tan precisos, pero lo que se hace, el combate es ese aseguramiento a las células que manejan estos drones", explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 25 de septiembre realizada desde Villahermosa, Tabasco, el funcionario descartó que se tomen medidas más estrictas para adquirir estos dispositivos, pues se tratan de drones comerciales y no se ha detectado algún dron que ponga en riesgo o se traten de los que utilizan autoridades.

"Son drones comerciales, son drones, no hemos detectado, ningún dron que no pueda comprar cualquier persona o que ponga en riesgo, digamos, a un vehículo ya de tipo militar", reiteró el funcionario frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Operación Águila Alta concluye en frontera México-Estados Unidos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos de América, el martes concluyó la Operación Águila Alta desarrollada en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Destacó la Defensa estas acciones para la inhibición de drones de características comerciales que utiliza la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y personas.

Reportó cinco drones inhabilitados por el Ejército Mexicano, de los cuales uno fue detectado en el lado estadounidense, ingresando posteriormente a territorio nacional, "siendo neutralizado por parte de personal de esta institución, con base en el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos".

Uso y características de drones en actividades ilícitas

La semana pasada, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, expuso que estos artefactos no tripulados no están equipados con armas ni artefactos explosivos, sino que son comerciales y se utilizan para vigilar las rutas que utilizan los traficantes de personas.

Mientras que Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la operación (realizada del 7 al 21 de septiembre) contra drones en la frontera, en conjunto con México, que dejó cinco aeronaves no tripuladas inhabilitadas y una persona detenida.