Al estilo Rápidos y Furiosos, menor huye en moto de policías; lo detienen

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San Luis Potosí, SLP.— Un motociclista de 17 años fue asegurado por policías municipales después de que, presuntamente, realizara maniobras riesgosas sobre la avenida Himno Nacional, golpeara los espejos de dos vehículos y tratara de escapar de los agentes.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, el adolescente circulaba con un grupo de motociclistas que avanzaba de forma errática, pasaba semáforos en rojo y hacía acrobacias sobre la rueda trasera.

Los oficiales señalaron que el joven golpeó con el manubrio los espejos laterales de dos automóviles detenidos sobre la avenida. Cuando le indicaron que se detuviera, continuó su marcha, subió a la banqueta y realizó otras maniobras que, de acuerdo con la corporación, pusieron en riesgo a peatones y conductores.

La persecución terminó en la colonia Jardines del Estadio. El motociclista dejó la unidad e intentó huir a pie, pero fue alcanzado en la calle Valladolid.

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Al confirmar que tenía 17 años, los agentes activaron el protocolo para personas adolescentes y notificaron a sus tutores, quienes lo acompañaron durante el procedimiento. Tras una revisión médica en el área de Justicia Cívica, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará si existe responsabilidad por los hechos reportados.