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Zumaya tenía todas las condiciones para ganar: PT

Tras la declinación del empresario, el partido presumió su influencia en la política local

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 25, 2026 09:45 a.m.
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Gerardo Sánchez Zumaya/Foto: Pulso

Gerardo Sánchez Zumaya/Foto: Pulso

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      "Durante meses, el apoyo del pueblo a Gerardo Sánchez Zumaya fue creciendo de manera pronunciada e imparable", señaló el Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí.

      Tras la declinación a buscar la candidatura por la gubernatura de la alianza con M0rena, en un comunicado señalaron que el partido tuvo el honor de acompañarlo y registrarlo como coordinador de afiliación. 

      "La lucha de Gerardo le fue ganando el respeto y apoyo del pueblo potosino por la forma de decir las cosas que pasan en nuestro estado de manera directa, seca y sin temor que lo convirtió en la voz de la oposición de miles de potosinos", agregan.

      Hasta la segunda semana de septiembre, aseguran, Sánchez Zumaya tenía un crecimiento en las encuestas que lo colocaban con "todas las condiciones para ganar".

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      Sin embargo, tras la renuncia, señalan que "vamos a seguir luchando, porque la semilla que deja el 'zumayismo', ya está en el corazón de las potosinas y los potosinos", aseguraron.

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