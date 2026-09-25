logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Irán acusa a Trump y Netanyahu de "distorsionar" hechos ante ONU

El ministro iraní señaló que la inseguridad en el estrecho de Ormuz es resultado directo de agresiones

Por EFE

Septiembre 25, 2026 04:01 p.m.
A
Irán acusa a Trump y Netanyahu de distorsionar hechos ante ONU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó este viernes a Estados Unidos e Israel de "distorsionar" los hechos e "invertir los papeles de víctima y agresor" en sus intervenciones durante la Asamblea General de la ONU.

      Acusaciones del ministro iraní en la Asamblea General

      "Desde la tribuna de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el criminal primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) intentaron distorsionar los hechos e invertir los papeles de víctima y agresor. EE. UU. y el régimen israelí no pueden encubrir sus actos criminales contra el pueblo de Irán", aseveró Araqchí ante los medios frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

      El iraní subrayó que Estados Unidos "no puede afirmar de forma creíble" que defiende la no proliferación de armas nucleares "mientras ataca instalaciones nucleares pacíficas" supervisadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La acusación de que Irán está a punto de adquirir un arma nuclear es una gran mentira. Fue inventada por primera vez por Israel en 2003 y desde entonces Estados Unidos y los países europeos no han dejado de repetirla como loros", aseguró.

      En este sentido, señaló que Irán "ha sido un miembro fiel" del Tratado de No Proliferación desde 1970 y que la nación persa ha estado sujeta a una "exhaustiva" supervisión por parte de la OEIA durante décadas.

      Impacto de las sanciones y situación en el estrecho de Ormuz

      Asimismo, acusó a EE.UU. de infligir "deliberadamente un daño grave y previsible al pueblo iraní" y de "violar directamente sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, la salud, la medicina y la alimentación".

      Según el ministro, "esto no es diplomacia", sino "coacción y terrorismo económico", y además constituye "una violación flagrante y directa de las medidas provisionales vinculantes dictadas por la Corte Internacional de Justicia" en 2018.

      Respecto al estrecho de Ormuz, apuntó que la inseguridad alrededor de esta estratégica ruta marítima es el "resultado directo" de la agresión por parte de Estados Unidos e Israel.

      "No puedes bombardear un país, amenazar con su aniquilación, imponer un bloqueo marítimo y medidas coercitivas y esperar que la seguridad y la navegación se restablezcan automáticamente", apostilló.

      Araqchí añadió que la responsabilidad de la actual situación en Ormuz, por donde transitaba alrededor de un 20 % del suministro de crudo mundial, también recae "en los Estados de la región que permitieron y facilitaron la agresión al poner a disposición de los agresores su territorio, sus bases militares, su espacio aéreo y su infraestructura logística y de inteligencia".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Irán acusa a Trump y Netanyahu de distorsionar hechos ante ONU
      Irán acusa a Trump y Netanyahu de distorsionar hechos ante ONU

      Irán acusa a Trump y Netanyahu de "distorsionar" hechos ante ONU

      SLP

      EFE

      El ministro iraní señaló que la inseguridad en el estrecho de Ormuz es resultado directo de agresiones

      Gobierno de Lula prohíbe apuestas deportivas y casinos en línea
      Gobierno de Lula prohíbe apuestas deportivas y casinos en línea

      Gobierno de Lula prohíbe apuestas deportivas y casinos en línea

      SLP

      EFE

      La medida afecta a 85 empresas legales y genera preocupación en el sector

      Intentan 8 marineros suicidarse en el Lincoln
      Intentan 8 marineros suicidarse en el Lincoln

      Intentan 8 marineros suicidarse en el Lincoln

      SLP

      AP

      Se recrudece la guerra en Ucrania; NU llama a la paz
      Se recrudece la guerra en Ucrania; NU llama a la paz

      Se recrudece la guerra en Ucrania; NU llama a la paz

      SLP

      AP

      Ataques rusos con drones y misiles matan a ocho