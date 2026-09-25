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Beca Benito Juárez: el registro cierra el 30 de septiembre

Estudiantes de preparatorias públicas pueden solicitar el apoyo de 1,900 pesos bimestrales

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 04:04 p.m.
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Beca Benito Juárez: el registro cierra el 30 de septiembre
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      Quienes buscan incorporarse a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez tienen hasta el 30 de septiembre para completar su registro en línea, de acuerdo con la información difundida por la Coordinación Nacional de Becas.

      El programa está dirigido a estudiantes inscritos en bachilleratos y preparatorias públicas. 

      El apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses durante los cinco bimestres del ciclo escolar. No se paga el periodo vacacional de julio y agosto. La solicitud debe ser revisada y validada antes de que el estudiante sea incorporado como beneficiario: llenar el formulario no garantiza por sí solo el depósito

      Para iniciar, el aspirante necesita una cuenta de Llave MX, que puede crear en llave.gob.mx con su CURP. Después debe ingresar al portal de la Beca Benito Juárez y capturar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su plantel, además de sus datos escolares y de domicilio.

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      Conviene tener preparados la CURP certificada, un comprobante de domicilio reciente y los archivos que solicite la plataforma. Si el estudiante es menor de edad, también necesitará los datos y la identificación oficial de su madre, padre o tutor. Los documentos se cargan en PDF, JPG o PNG y, según la guía de registro difundida para este periodo, no deben superar los 3 megabytes por archivo.

      La Coordinación Nacional realiza asambleas informativas en los planteles para explicar el procedimiento y proporcionar datos escolares necesarios para la solicitud. Cada escuela informa a sus alumnos la fecha y sede de su reunión.

      Al terminar el registro, el sistema genera un comprobante o folio. Es importante guardarlo para consultar después el estado de la solicitud y atender cualquier indicación de la autoridad de becas.

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