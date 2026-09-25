Maribel Guardia presenta demanda penal contra Imelda Tuñón

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Maribel Guardia demandará penalmente a Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián y última pareja de su fallecido hijo Julián Figueroa, esto tras las declaraciones de Imelda sobre que le suministró medicamentos no permitidos a Julián que le permitieran dormir y estar tranquilo.

Declaraciones de Imelda Tuñón sobre medicamentos a Julián

Imelda asegura que, ante los problemas de Julián para poder dormir, ella asistía a su psiquiatra, decía los malestares que tenía su entonces pareja Julián, le daban el medicamento correspondiente e Imelda se lo daba a Julián.

"Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, 'es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué', y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián", relató en el podcast "Mesa Cero".

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Acciones legales y denuncias en curso

En el programa "En casa con Telemundo", confirmaron que según declaraciones del equipo legal de Maribel, la cantante no se presentaría personalmente a la Fiscalía, en la Ciudad de México, sin embargo, sí firmó una denuncia en contra de Imelda, la actriz estaría dispuesta a llegar a las últimas consecuencias.

En el programa "Hoy Día", adelantaron que la denuncia en contra de Imelda es de carácter legal por tráfico ilegal de sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio.

El tráfico ilegal de sustancias controladas se refiere al comercio, transporte, fabricación, distribución o posesión no autorizada de drogas o medicamentos regulados por la ley.

La posible comisión del delito de homicidio hace referencia a la muerte de una persona causada por los actos de otra, existiendo indicios de que dicha muerte no fue natural ni accidental.

Julián Figueroa, el único hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, falleció la noche del 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad, el cantante murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, fue encontrado sin vida y sin rastros de violencia en su habitación.

Tras la muerte de Julián, Maribel e Imelda se apoyaron mutuamente, sin embargo, en enero de 2025 la relación se fracturó cuando la actriz presentó una denuncia en contra de Imelda que derivó en una disputa por la custodia de su nieto, José Julián.

Julián Figueroa con su madre Maribel Guardia y la madre de su hijo, Imelda Garza.

Aunque las diferencias entre ambas ya habían comenzado meses antes, cuando Imelda dejó la casa de Maribel a finales de 2024, la situación escaló con acusaciones relacionadas con el cuidado del menor y supuestos problemas de adicciones.

Maribel sostuvo que buscaba proteger a su nieto y señaló públicamente presuntas conductas de riesgo por parte de Imelda, entre ellas un supuesto problema de consumo de sustancias y un incidente en el que, según su versión, encontraron a un hombre ebrio y semidesnudo en la vivienda. Tras la denuncia, las autoridades otorgaron temporalmente la custodia del menor a la actriz.

Imelda negó las acusaciones y aseguró que Maribel estaba utilizando al niño para separarla de él; la viuda de Julián Figueroa acusó a su suegra de ejercer violencia vicaria y cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso legal. El enfrentamiento también se extendió a otros asuntos relacionados con Julián Figueroa, entre ellos sus propiedades y herencia.