Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League

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Si el Paris Saint-Germain y el Barcelona son dos candidatos para conquistar la Champions League y protagonizaron una final adelantada, el Bayern Múnich y el Arsenal no se quedaron atrás y demostraron que también tienen los argumentos para ser considerados serios contendientes para levantar la Orejona.

Merecidamente, el Gigante de Baviera y los Gunners empataron (2-2) en el Allianz Arena. El marcador reflejó lo que sucedió sobre el terreno de juego.

Los dos equipos no defraudaron y cumplieron con el espectáculo que se había anticipado. Nada que reclamarle ambas potencias del futbol mundial.

Eberechi Eze sorprendió al conjunto alemán con una estupenda definición tras una gran asistencia de Martin Odegaard.

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El extremo inglés, quien tenía 15 minutos de haber ingresado en la cancha por la lesión de Bukayo Saka, batió (25') a Manuel Neuer e ilusionó a la escuadra londinense.

Sin embargo, con la fortaleza que lo caracteriza, el Bayer Múnich no bajó los brazos y vino de atrás para darle la vuelta al marcador.

Alphonso Davies (34') y Harry Kane (60') se encargaron de arrebatarle la ventaja al Arsenal en un lapso muy corto de tiempo.

Primero, el lateral izquierdo canadiense aprovechó un magnífico pase del delantero británico y definió como un auténtico depredador del área.

Después, "HurriKane" no falló desde el manchón de penalti e hizo que el imponente inmueble explotara en algarabía.

Cuando los locales se sentían cómodos con la ventaja y estaban por cumplirse los 90 minutos en el reloj, los visitantes tejieron una estupenda jugada colectiva que Declan Rice concretó (82') para que los Gunners rescataran un punto más que valioso en Alemania.

El Bayern de Múnich y el Arsenal ofrecieron un partidazo, digno de una final de Champions League.

El empate dejó en claro que, tanto el campeón de Alemania como el de Inglaterra, son dos serios candidatos para levantar la Orejona.

No por nada estos dos pesos pesados disputaron las semifinales la temporada pasada. Uno, incluso, llegó a la final.