Verástegui habla sobre polémica con Aracely Arámbula y Ricky Martin

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Eduardo Verástegui , quien está entregado a la castidad desde hace años, y hasta que llegue el amor de su vida, negó que su amiga, la actriz Aracely Arámbula, haya hablado hace 20 años, que entre él y Ricky Martin hubo una relación romántica, el que fuera galán de telenovelas, reiteró que no se trataba de negar preferencias sexuales, pues simplemente eso fue una mentira y él sabe quién es.

"Es mi amiga, una amiga de casi 30 años de amistad, conozco a su familia, conoce a mi familia y somos muy bueno amigos; a Aracely la quiero mucho y es una gran mujer a la que admiro mucho", expresó sobre la actriz, con quien protagonizó "Soñadoras", telenovela de 1999, donde su personaje (Manuel), y el de Aracely (Jacqueline), eran pareja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben, obviamente; llevan 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos", dijo Verástegui sonriente en el aeropuerto de la Ciudad de México.Reiteró que no le preocupa lo que la gente piense de él."Yo sé lo que soy, si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mi ... sé quién soy y eso te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendas", explicó.¿Qué pasó entre Aracely Arámbula, Eduardo Verástegui y Ricky Martin?Según la periodista Ana María Alvarado, fue Aracely Arámbula quien dijo, frente a varias personas, que Ricky Martin le había "bajado" a Eduardo Verástegui con quien sostuvo un romance hace más de dos décadas.Así lo asegura la periodista, quien a propósito de las declaraciones de Verástegui, recordó cómo fue aquella aseveración de Aracely."La verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví, tal vez ya lo olvidaron, él no estaba, era Aracely Arámbula, fuimos a ver a Ricky Martin, estábamos en un balcón, estaba Fabián Lavalle , estábamos los dos con Aracely".Precisó que eran varios los actores invitados cuando ella se asomó al balcón."Y se asomó al balcón para ver a Ricky Martin y voltea y nos comentó 'y pensar que él me quitó a mi novio´, y lo oímos, o sea no es un invento, lo dijo, lo dijo", expresó.Ana María Alvarado admite que tal vez en la actualidad Aracely no lo quiera sostener o ni siquiera lo recuerde, pero sí lo dijo, así ocurrió, y fue ella quien lo contó desde hace 20 años.