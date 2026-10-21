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Jaime Maussan irrumpe en el anuncio de Beliween 2026

El periodista Jaime Maussan alertó sobre señales inexplicables vinculadas a Beliween 2026.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:50 p.m.
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Jaime Maussan irrumpe en el anuncio de Beliween 2026
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       "Este año el contacto es inevitable". Con esa frase, Belinda adelantó pistas sobre Beliween 2026, su tradicional fiesta de Halloween, que en esta ocasión parece apuntar a una temática extraterrestre.


      Este miércoles 21 de octubre, la cantante publicó en sus redes sociales un video en el que aparece el periodista Jaime Maussan, quien ha promovido afirmaciones sobre supuesta evidencia extraterrestre.

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      Dentro de una nave espacial, el presentador da un mensaje que califica como "urgente".
      "En las últimas horas se han detectado señales inexplicables y actividad inusual", inicia Maussan.
      El periodista adelanta que hay indicios de presencia no humana y que esto podría estar relacionado con "un evento que ocurrirá muy pronto y reunirá a seres de distintas galaxias".
      "La fecha ha sido identificada, el lugar bajo estricta vigilancia y hay un nombre que se repite en todas las señales Beliween", dice Maussan.
      La publicación también juega con referencias a una investigación y supuestos avistamientos.
      Por su parte, Belinda incluyó un texto en el que señala que están trabajando para dar un excelente servicio.
      Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta de la celebración y quiénes serán los invitados.
      La fiesta organizada por la también actriz se ha popularizado a lo largo de los años. La cantante ha mencionado que Halloween es su época favorita del año y suele sorprender con grandes producciones en sus vestuarios al estilo Hollywood.
      En 2025, por ejemplo, Belinda se convirtió en Greta, personaje de la película "Gremlins", aunque con un toque más sensual. Además, llegó al evento en un auto clásico, mientras la música de El fantasma de la ópera acompañó su entrada.
      Entre los artistas que desfilaron por la celebración estuvieron Aislinn Derbez, Mía Rubín, Karol Sevilla, Diego Klein, Ana Bárbara y Bárbara de Regil.

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