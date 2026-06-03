Diego Luna protagoniza México 86, historia del Mundial 1986

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Este viernes, una semana antes de arrancar la Copa del Mundo y de que la selección de México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural, una historia futbolera basada en hechos reales llegará a

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", protagonizada por, con las coactuaciones de, hará recordar la forma en que el país obtuvo la sede del Mundial, luego de que Colombia renunció a ella en 1983.La cinta está basada en hechos reales, pero aderezada con ficción por fines dramáticos y desde un inicio se advierte que es algo que pudo haber pasado.Aquí te damos 10 claves que debes saber para cuando puedas verla en tu pantalla.1., quien ya había interpretado a un futbolista en "Rudo y cursi", ahora es, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Futbol. Sería el émulo de, entonces mandamás de la llamada Femexfut. Del Castillo fue presidente de la Federación de 1980 a 1988 y tenía todo el poder con el respaldo de Emilio Azcárraga Milmo, entonces líder de, compañía que puso toda su infraestructura encabezada por el Estadio Azteca para la celebración del Mundial. Desde el tráiler se puede ver una reproducción de la entrega de la Copa del Mundo y basta con ver fotos la posición de Del Castillo y Luna para ver la similitud en la posición del personaje.2.es "El Tigre" Azcárraga, dueño de. Tenía como su brazo derecho a, quien en la cinta es("Amores perros"), que ya había logrado la obtención de la Copa de 1970. Ase le ha criticado mucho porque presuntamente la empresa decide a qué jugadores convocar a la selección y quita y pone técnicos. Es dueña del equipo América, a la que se le ha tildado de tener siempre ayuda arbitral. En la película, cuando el personaje de Luna le dice que se imagine que es dueño del futbol, el de Giménez Cacho responde: "¿imaginarme?, si es mío cabrón".3. Justoes puesto como alguien débil frente al joven directivo. Guerrero, quien es seguidor del América, señala que sonpara la historia, porque en la vida real, Cañedo era una pieza importante por experiencia. De hecho el Estadio Azteca llevó su nombre.4. El ahora casi abandonado, donde hace 40 años jugaron selecciones como las de Dinamarca y Escocia, fue una de las locaciones del rodaje. Ahí el mismo Luna demostró, en un descanso del rodaje, su destreza con el balón al tirar uny anotarlo. De broma dice que si él pudo hacerlo, entonces hay esperanza para el combinado real.5. En el mundial del '86, el momento decisivo para la selección mexicana se dio en la fase de, a eliminación directa, en la que fue derrotada en la serie de penales porpor cuatro goles a uno. Parte del encuentro y la tanda de cobros es recreada en la cinta. El director("Un extraño enemigo") señala que todos los diálogos que ahí se dan y la presunta presión del presidente de la Federación a los jugadores, es mera imaginación. "Pudo haber pasado, es especulación", ha dicho el realizador. Hugo Sánchez, quien ha negado todo y dicho que son mentiras, es interpretado en el filme por Memo Villegas ("Comandante Harina"). En la historia Sánchez sabe que su posición en el Real Madrid de España, donde era campeón goleador, le da ciertas ventajas sobre los demás y puede aprovecharlas comercialmente.6., el mordaz comentarista deportivo, no podía estar lejos de la cinta. Es interpretado por su hijo, quien no es actor, pero fue invitado para formar parte de la historia. Juan Pablo era pequeño cuando el Mundial, pero si sabía que su papá era incómodo para los directivos. A José Ramón se le ve como alguien asiduo a la Federación buscando información. Hay una escena en donde se recrea al icónico programa dominical "".7.es "", una mujer con cierto pasado, que es pareja de De la Torre. Es un personaje creado totalmente, pero tiene la particularidad de ser una mujer en un mundo que, en ese momento, era 100% masculino. La idea de Karla y la producción era mostrar a una mujer adelantada para la época, independiente y sabedora de lo que quiere y necesita.8. México logró ser sede de la Copa del Mundo luego de derrotar a la candidatura de EU, donde apenas el futbol estaba iniciando con equipos como el Cosmos de Los Ángeles donde habían jugado Pelé y el mexicano Leonardo Cuéllar. Se dice que huboa presidente de federaciones de otros países y que lossirvieron para inclinar la balanza. La película muestra un posible escenario.9. El tráiler comienza con una voz en of diciendo que elfue el mundial más bonito de la historia. Lo cierto es que fue una Copa del Mundo distinta a otras por varios factores: fue la primera vez que un país organizaba dos mundiales; el balón tuvo que ser diseñado especialmente en vinil para soportar las temperaturas y alturas de las ciudades sede y que no se deformara, incluso porteros de selecciones comoy Bélgica dijeron que en la Ciudad de México era un balón que se movía mucho y, como pesaba menos, los jugadores podían pegar más fuerte; también se puso una fase llamada10. "" cuenta en su elenco cony Roberto Martínez como parte de su elenco. Tuvoalternativos, antes de su llegada al streaming.