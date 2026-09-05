Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas
Se realizan cierres y desvíos desde las 13:00 horas por el partido de Liga MX
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que esta tarde implementa un dispositivo de vialidad por el encuentro de la Liga MX entre el Atlético de San Luis y las Chivas, que se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.
Al respecto, se activará un despliegue de vialidad en inmediaciones a partir de las 13:00 horas, mismo que contempla el cierre de circulación sobre el bulevar Jacobo Payán Latuff y lateral de la av. Salvador Nava, debido a las obras del paso elevado, y por instalación de puestos semifijos autorizados en la calle Malaquita.
Habrá un cierre anticipado en el cruce de Jacobo Payán Latuff y Sirconio, canalizando la circulación hacia Industrias, permitiendo únicamente el acceso a vehículos que ingresen al estacionamiento del estadio.
También, se hará un cierre en el tramo de calle Coral, entre Sirconio y Malaquita, con acceso exclusivo para vehículos que se dirijan al área de palcos.
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La Secretaría de Seguridad capitalina exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados, atender las indicaciones del personal operativo y utilizar las vías alternas.
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