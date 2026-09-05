logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas

Se realizan cierres y desvíos desde las 13:00 horas por el partido de Liga MX

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 02:26 p.m.
A
Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que esta tarde implementa un dispositivo de vialidad por el encuentro de la Liga MX entre el Atlético de San Luis y las Chivas, que se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.

Al respecto, se activará un despliegue de vialidad en inmediaciones a partir de las 13:00 horas, mismo que contempla el cierre de circulación sobre el bulevar Jacobo Payán Latuff y lateral de la av. Salvador Nava, debido a las obras del paso elevado, y por instalación de puestos semifijos autorizados en la calle Malaquita.

Habrá un cierre anticipado en el cruce de Jacobo Payán Latuff y Sirconio, canalizando la circulación hacia Industrias, permitiendo únicamente el acceso a vehículos que ingresen al estacionamiento del estadio.

También, se hará un cierre en el tramo de calle Coral, entre Sirconio y Malaquita, con acceso exclusivo para vehículos que se dirijan al área de palcos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Secretaría de Seguridad capitalina exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados, atender las indicaciones del personal operativo y utilizar las vías alternas.

LEA TAMBIÉN

Recibe Atlético a las Chivas Rayadas

El cuadro potosino buscará mantener el impulso de la victoria hoy ante los tapatíos

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas
Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas

Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas

SLP

Redacción

Se realizan cierres y desvíos desde las 13:00 horas por el partido de Liga MX

Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI
Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI

Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI

SLP

Redacción

Paramédicos valoraron al conductor, quien presentó solo golpes leves

Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín
Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín

Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro

Realizarán tercer peritaje tras explosión que mató policías
Realizarán tercer peritaje tras explosión que mató policías

Realizarán tercer peritaje tras explosión que mató policías

SLP

Rubén Pacheco

Buscan esclarecer el mecanismo de la detonación en la comunidad Cerrito de la Cruz