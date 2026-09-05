Corto mexicano "Farmacias" llega a Telluride

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Las anécdotas de una doctora mexicana que vio y protagonizó hechos que parecerían extraordinarios en un consultorio, fue motivo suficiente para que el Festival de Cine de Telluride, en Colorado, aceptara el corto nacional "Farmacias", que se proyecta este sábado al público.

Martín Montellano, director de la historia, echó mano de los relatos de su mamá quien por varios años trabajó en el IMSS y luego en consultorios de farmacias, para armar el guion.

En el corto, que se desarrolla previo a la Navidad, se ve a una doctora de un consultorio popular quien batalla con una mujer que se toma equivocadamente una pastilla, un hombre que llega a decir que su hijo ya no baila y hasta un doctor que contraviene todo lo que dice.

"Tras jubilarse del IMSS mi madre no quería dejar de trabajar y lo hizo aún en ese tipo de farmacias cuya característica es contratar a médicos que ya se han jubilado o a quienes están comenzando. Me contó varias anécdotas de su trabajo que claro que ficcionamos y condensamos", comenta el realizador.

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"Ha recorrido varios festivales de Europa, en Francia ganó el premio del público y allá preguntan si eso que se ve es real", abunda Montellano.

Telluride, donde ahora se presenta, es un certamen de 52 años de vida que aprovecha días festivos para realizarse. Es considerado de los más importantes de la región sur de EU. Tiene una asociación con la UCLA de donde salió un laboratorio de producción.

"Farmacias" es protagonizada por Carmen Ramos, contando con un elenco integrado entre otros por Tsaya Esquivel, Luis Fenando Záarte y Yael Albores. Se filmó en un consultorio-farmacia real de una cadena ubicada en el Estado de México.

"Nos apoyó amablemente la cadena (La Caridad) y filmamos de noche, ellos cerraban y entonces entrábamos nosotros. Si nos tocó algunas personas que pensaban estaba abierta y se acercaban, pero les explicábamos que no era así", recuerda.

El corto fue considerado para el BAFTA Estudiantil, quedándose en el lugar 13, sin accesar a la nominación final.

Luego de Telluride, "Farmacías" continuará su recorrido festivalero siendo el Festival Latino de Londres la próxima parada.