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Temperaturas de 30° a 41° este sábado en SLP

La mínima será en la zona centro con 14°C, dice la CEPC

Por Pulso Online

Septiembre 05, 2026 01:01 p.m.
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Temperaturas de 30° a 41° este sábado en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado se pronostican lluvias puntuales a partir de la tarde, pero con baja probabilidad, principalmente en el Altiplano. 

      Se prevé, también, que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas.

      En el Pacífico, están los Huracanes "Karina", de categoría 1; "Lowell" de categoría 4  y "Marie" de categoría 2 , pero sin riesgo para el país.

      De acuerdo con el pronóstico, la temperatura más alta estará en la Huasteca potosina con 41°C, mientras que la mínima será en la zona centro con 14°c. 

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