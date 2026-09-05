Temperaturas de 30° a 41° este sábado en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado se pronostican lluvias puntuales a partir de la tarde, pero con baja probabilidad, principalmente en el Altiplano.

Se prevé, también, que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas.

En el Pacífico, están los Huracanes "Karina", de categoría 1; "Lowell" de categoría 4 y "Marie" de categoría 2 , pero sin riesgo para el país.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura más alta estará en la Huasteca potosina con 41°C, mientras que la mínima será en la zona centro con 14°c.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí