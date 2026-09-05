Ángela Aguilar se sincera sobre ganancias y pérdidas tras casarse

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A dos años de su matrimonio con Christian Nodal, la cantante Ángela Aguilar hace el recuento de los daños que le ha traído a ella y a él el estar juntos y haber enfrentado muchas críticas que aún los persiguen en redes.

La hija de Pepe Aguilar, quien cantó "Cielito lindo" en los Premios Juventud que se realizaron en Marbella, habló sobre la relación que tiene con su esposo, de lo que han aprendido en este tiempo y de los aciertos y errores que han cometido.

"Siento que ha sido mucho aprendizaje para los dos, hay unas cosas que logramos bien, decimos bien, a veces metemos la pata , al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, es un cariño que va más allá, somos un equipo", expresó en entrevista con "Siéntese quien pueda".

Para la integrante de la dinastía Aguilar, algo muy importante que tiene con Christian es la reciprocidad en la relación, el que en ella no tenga nada que ver con lo monetario y que más allá de beneficiarse en este sentido, han salido perjudicados.

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Ángela Aguilar celebra que de lo malo ha surgido algo bueno

Sin embargo, para Ángela todo ha valido la pena porque el amor que hay entre ellos, dice, es real.

"Este tema de la reciprocidad, de una relación que no tenga nada que ver con lo monetario, ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto, al revés nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo , eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves sabes que es real", dijo.

La intérprete se dijo feliz porque su familia ha adoptado a Christian como si fuera un integrante más.

"Te juro que Christian es como un hijo".

Ángela Aguilar celebra que de lo malo ha surgido algo bueno

Ángela aplaude que en los últimos tiempos haya crecido el apoyo de sus fans , asegura que hay muchos ojos viéndola, "buenos o malos"; y agradece a aquellos que se sienten parte de la lucha que tiene que ver con la idea que ella promueve frente a las críticas y el ataque: que "nadie apague tu luz".

"No puedo creer la plataforma que hemos creado, de algo negativo salir tan positivo, siento que eso es porque estamos en manos de Dios", consideró.

Sobre cómo es que enfrenta la crítica, Ángela admitió que su familia es su gran sostén: el apoyo de su familia, de Dios y "dejar ir" le han ayudado a salir adelante incluso en esos días en los que no tiene ganas y han sido sus seres queridos quienes le han dado la fuerza.

Ángela, de 22 años, reconoció hace unos días que ver sus entrevistas pasadas le da pena, pues muchas de sus declaraciones de entonces eran inmaduras y llenas de soberbia.