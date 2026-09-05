Joven se quita la vida en camión de personal

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Un joven de 22 años de edad determinó privarse de la vida dentro de un camión de transporte de personal, en donde fue encontrado sin vida por sus familiares en la calle Magdaleno Cedillo, a un costado del panteón municipal de Soledad.

El reporte sobre el caso se realizó cerca de las cuatro de la tarde de este viernes cuando se reportó el hallazgo del joven sin vida, sus familiares indicaron que se encontraba dentro de un camión de transporte de personal color blanco con número económico 488.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al sitio como primeros respondientes y aseguraron el área, para entonces el cuerpo estaba tirado en el piso en la parte frontal del camión y los familiares indicaron que lo encontraron suspendido dentro del mismo.

Cuando los paramédicos llegaron a atenderlo determinaron que ya no presentaba signos vitales y se llamó al resto de las autoridades para que tomaran conocimiento.

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Personal de la Vicefiscalía Científica llegó al lugar parar realizar el levantamiento del cuerpo, siendo trasladado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley y así entregarlo a los familiares para la sepultura respectiva.

No se especificó si el joven era el conductor del camión de personal en donde fue encontrado sin vida y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.