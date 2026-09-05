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SCT denuncia otros intereses en manifestación de Mexquitic

Autoridad estatal explica que los quejosos apoyaban a un transportista sin permisos oficiales

Por Rubén Pacheco

Septiembre 05, 2026 01:18 p.m.
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SCT denuncia otros intereses en manifestación de Mexquitic
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      Luego de la manifestación y el bloqueo registrado en el municipio de Mexquitic de Carmona a favor de una persona que brinda servicio de transporte a los habitantes, Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, sostuvo que, en la movilización existieron intereses provenientes del ayuntamiento.

      Reveló que los manifestantes apoyaban a una persona que les brindaba el transporte, quien carece de permisos expedidos por la SCT y que "según vimos al final, tenían intereses de personas del propio municipio", advirtió.

      Explicó que, mientras dependencia concluye un estudio de factibilidad para la asignación de concesiones y permisos de transporte, se asignó a los chóferes con autorización cubrir de manera emergente la ruta requeridas por la población.

      Refirió que los ciudadanos inconformes desconocían la existencia de los Comités de Movilidad, organismos colegiados donde la ciudadanía puede acercarse para exponer las necesidades de falta de transporte en determinadas colonias y localidades.

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      "Bueno, una manifestación muy armada, muy organizada y con intereses de trasfondo, es importante mencionarlo y al final, nosotros tenemos 70 Comités de Movilidad que hemos construido en el municipio de Mexquitic", enfatizó.

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