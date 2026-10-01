Fede Vigevani celebra 32 años con más de 12 millones de seguidores

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El influencer Fede Vigevani cumple 32 años, este 1 de octubre, siendo uno de los creadores de contenido más influyentes de la actualidad; cuenta con alrededor de más de 12 millones de seguidores, pero antes de alcanzar la fama, hace 17 años, realizaba sus primeros pininos en YouTube, con un video donde realiza una broma a una mujer vía telefónica.

Fede Vigevani y sus inicios en YouTube

El uruguayo pensó en grande, era sólo un adolescente -de 15 años- cuando subió su primer video a YouTube, titulado "La mejor joda por celular (excelente)", 17 años después, se ha vuelto una de las personalidades más queridas y que, además, más seguidores convoca.

Ese clip se trataba, prácticamente, de realizar una broma vía telefónica, con su slider phone Motorola, un modelo de celular, característico por tener una tapa que, para ser utilizado, se cerraba y abría.

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Contenido y crecimiento de Fede Vigevani

Vigevani luce irreconocible, con una melena que cubría parte de su frente y rostro; era apenas un joven. De hecho, por la naturaleza de la época, las imágenes del video son, en demasía, borrosas.

¿Lo importante?, el contenido. Fede realiza una llamada a una mujer a la que se dirige con el mote de "Tita".

Desde que "Tita" atiende la llamada, Vigevani altera su tono de voz, pretendiendo, en un intento un tanto atropellado, asemejar un registro de voz femenino.

"Hola, ¿Tita?, habla Rosa, ¿te acuerdas de que nos encontramos en el SuperFresco?, en el super, ¿te acordás de yo, Rosa?".

En el clip, subido el 16 de junio de 2009, se escucha reír al acompañante de Fede. un joven, encargado de grabar el video.

Ambos tratan de limitar su reacción, cuando su interlocutora trata de refrescar su memoria y recordar si conoció a una mujer, llamada Rosa.

Luego de que "Tita" niega, en más de una ocasión, haber conocida a la persona que Fede pretendía ser, el joven comienza a hablar con el tono de su voz, netamente masculino, lo que produce que la persona, al otro lado de la bocina, comience a desentrañar que, la llamada que recibió no es más que una broma.

En la actualidad, ese video, cuenta con casi 400 mil visitas, una cifra muy por debajo de los números que, hoy, logra Vigevani.

Su más reciente video, compartido hace dos semanas, tiene más de 50 millones de visitas y es que, en los últimos años, ha captado la atención de niños y jóvenes interesados en sus contenidos, relacionados, principalmente, retos extremos, bromas e historias de terror.