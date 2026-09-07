logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Dakota Johnson y Ellen Burstyn reviven a Marilyn Monroe en Venecia

Las actrices representan el pasado y una vejez ficticia de la estrella de Hollywood en Flesh Impact

Por EFE

Septiembre 07, 2026 12:01 p.m.
A
Dakota Johnson y Ellen Burstyn reviven a Marilyn Monroe en Venecia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Venecia, Italia, 7 de septiembre (EFE).- Dakota Johnson y Ellen Burstyn interpretan a Marilyn Monroe en diferentes momentos de su vida dentro de Flesh Impact, cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal y estrenado fuera de competencia en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

      La producción, con una duración de 22 minutos, presenta a una Monroe de 100 años, edad que la actriz estadounidense habría cumplido el pasado 1 de junio.

      Interpretada por Burstyn, la protagonista acude a una audición para la obra teatral Orpheus Descending, escrita por Tennessee Williams.

      El director de la puesta en escena, encarnado por Peter Sarsgaard, muestra inicialmente reservas debido a que busca un perfil más joven. Sin embargo, la actriz termina por captar su atención al narrar distintos episodios de su vida.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Su relato aborda la infancia de Monroe en instituciones y hogares de acogida, sus matrimonios y su trayectoria como estrella de Hollywood. Las escenas se intercalan con imágenes de su juventud, etapa interpretada por Dakota Johnson.

      Gyllenhaal, quien preside el jurado de la competencia en esta edición del festival, explicó a la revista Variety que recibió el encargo de desarrollar el proyecto para conmemorar el centenario del nacimiento de Monroe.

      La propuesta buscaba imaginar una historia en la que la actriz pudiera expresarse como artista de una forma que, según el planteamiento del proyecto, no tuvo permitida durante su vida.

      En el cortometraje, Monroe afirma desde el escenario que en Hollywood "todo es una transacción" y cuestiona el trato que recibían las mujeres dentro de la industria cinematográfica.

      El título Flesh Impact, que puede traducirse como "El impacto en la carne", está inspirado en una expresión del cineasta Billy Wilder sobre la presencia de Monroe en la pantalla.

      Marilyn Monroe murió en 1962, a los 36 años. El cortometraje fue presentado en la Mostra de Venecia, inaugurada el 2 de septiembre y cuya clausura está prevista para el próximo sábado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dakota Johnson y Ellen Burstyn reviven a Marilyn Monroe en Venecia
      Dakota Johnson y Ellen Burstyn reviven a Marilyn Monroe en Venecia

      Dakota Johnson y Ellen Burstyn reviven a Marilyn Monroe en Venecia

      SLP

      EFE

      Las actrices representan el pasado y una vejez ficticia de la estrella de Hollywood en Flesh Impact

      Muere Einar Méndez, coach de Martha Debayle
      Muere Einar Méndez, coach de Martha Debayle

      Muere Einar Méndez, coach de Martha Debayle

      SLP

      El Universal

      El fisicoculturista falleció de manera repentina a los 48 años

      Gala Montes entra y lanza advertencia
      Gala Montes entra y lanza advertencia

      Gala Montes entra y lanza advertencia

      SLP

      El Universal

      La actriz cuestionó el comportamiento de Ese Pérez con Flor Vigna

      Inversiones de Netflix aportaron $50 mil millones al PIB de México
      Inversiones de Netflix aportaron $50 mil millones al PIB de México

      Inversiones de Netflix aportaron $50 mil millones al PIB de México

      SLP

      EFE

      La plataforma produjo o coprodujo más de 200 títulos en el país entre 2016 y 2025