Dakota Johnson y Ellen Burstyn reviven a Marilyn Monroe en Venecia

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Venecia, Italia, 7 de septiembre (EFE).- Dakota Johnson y Ellen Burstyn interpretan a Marilyn Monroe en diferentes momentos de su vida dentro de Flesh Impact, cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal y estrenado fuera de competencia en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La producción, con una duración de 22 minutos, presenta a una Monroe de 100 años, edad que la actriz estadounidense habría cumplido el pasado 1 de junio.

Interpretada por Burstyn, la protagonista acude a una audición para la obra teatral Orpheus Descending, escrita por Tennessee Williams.

El director de la puesta en escena, encarnado por Peter Sarsgaard, muestra inicialmente reservas debido a que busca un perfil más joven. Sin embargo, la actriz termina por captar su atención al narrar distintos episodios de su vida.

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Su relato aborda la infancia de Monroe en instituciones y hogares de acogida, sus matrimonios y su trayectoria como estrella de Hollywood. Las escenas se intercalan con imágenes de su juventud, etapa interpretada por Dakota Johnson.

Gyllenhaal, quien preside el jurado de la competencia en esta edición del festival, explicó a la revista Variety que recibió el encargo de desarrollar el proyecto para conmemorar el centenario del nacimiento de Monroe.

La propuesta buscaba imaginar una historia en la que la actriz pudiera expresarse como artista de una forma que, según el planteamiento del proyecto, no tuvo permitida durante su vida.

En el cortometraje, Monroe afirma desde el escenario que en Hollywood "todo es una transacción" y cuestiona el trato que recibían las mujeres dentro de la industria cinematográfica.

El título Flesh Impact, que puede traducirse como "El impacto en la carne", está inspirado en una expresión del cineasta Billy Wilder sobre la presencia de Monroe en la pantalla.

Marilyn Monroe murió en 1962, a los 36 años. El cortometraje fue presentado en la Mostra de Venecia, inaugurada el 2 de septiembre y cuya clausura está prevista para el próximo sábado.