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Morir haciendo ejercicio es poco común, pero puede ocurrir

La muerte repentina durante la actividad física suele estar relacionada con problemas cardíacos

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 12:00 p.m.
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Morir haciendo ejercicio es poco común, pero puede ocurrir
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      La muerte de Einar Méndez, influencer y fisicoculturista que falleció de manera repentina mientras entrenaba en un gimnasio, generó dudas sobre qué tan frecuente es que una persona muera durante el ejercicio.

      Aunque estos casos suelen causar impacto, la muerte súbita durante la actividad física es poco común. Estudios médicos estiman que se presenta en apenas unos casos por cada 100 mil personas al año.

      El riesgo aumenta principalmente cuando existe una enfermedad cardíaca que no ha sido diagnosticada. En mayores de 35 años, las enfermedades de las arterias coronarias son una de las principales causas, mientras que en personas jóvenes pueden intervenir alteraciones estructurales o eléctricas del corazón.

      Esto no significa que hacer ejercicio sea peligroso. Por el contrario, la actividad física regular disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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      En casos como el de Méndez, estar haciendo ejercicio al momento del fallecimiento no significa necesariamente que el entrenamiento haya provocado la muerte. Para determinar la causa es necesario contar con información médica oficial.

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