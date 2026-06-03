Alejandro Marcovich cumple 66 años y recibe homenaje

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).-

cumple, este 3 de junio,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

. En un, y con un pronóstico que se mantiene hermético por parte de su familia, su hija mayor,, le dedica un emotivo mensaje en redes sociales, en el que cual denota el optimismo que experimenta que su padre, y exintegrante de, se recuperará.Fue elcuando el músico, de origen argentino, sufrió unque lo mantiene en; su familia, los Marcovich Martínez han realizado declaraciones a cuentagotas y, la mayoría de ellas, más que ampliar el panorama de cómo sigue el músico, desmienten la información poco fidedigna que se divulga en internet.A través de su hija, la familia del guitarrista ha agradecido las muestras de cariño y la constante preocupación que sus fans han mostrado en los días recientes y, ahora, la joven volvió a recurrir a su cuenta de, esta vez, paraen su aniversario.La joven diseñadora compartió una serie de; en una de ellas, aparece junto a Marcovich, en lo que parece ser una, cuando ella era todavía una pequeña niña, también hay dos fotografías de la infancia de él, cuando aún residía en su natal, en donde creció junto a sus hermanos, Andrea, Carlos y Gustavo.En la descripción del post,(de 31 años) muestra elque siente por su progenitor y, expectante, le hace saber que tanto ella, como su hermano Diego y su esposa Gabriela lo espera para celebrar su"Feliz cumpleaños, papá, aquí te estamos esperando para partir tu pastel y celebrar la vida juntos, te amamos y extrañamos mucho".Lee también, exguitarrista de, en coma luego de unEntre los comentarios,, y su familia, han recibidopara el músico y compositor de losde temas decomo "Afuera", "No dejes que", "Aquí no es así" y "Ayer me dijo un ave": "Seguimos orando por tu papá, no están solos". "Felicidades por su esfuerzo y constancia". "Un maravilloso equipo". "Mucho amor y mucha luz para ti,, gracias al Universo por tu vida".