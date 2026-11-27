¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Después de recientes asesinatos cometidos en el municipio de Tamuín, se logró la captura de seis personas, cinco hombres y una mujer, quienes tendrían vínculos con grupos criminales de los estados de Tamaulipas y Jalisco, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Describió que los arrestos se dieron en dos operativos ejecutados por la Guardia Civil Estatal (GCE), cuyas detenciones servirán para generar líneas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y cumplir más órdenes de aprehensión.

En entrevista, expuso que la detención es relevante, porque las personas imputadas han facilitado información para entender el fenómeno criminal en la municipalidad huasteca.

Juárez Hernández subrayó que algunos de los detenidos son residentes del propio municipio, sin embargo, se relacionaron con organizaciones criminales de las referidas entidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Como Guardia Civil Estatal hemos tomado conocimiento o obviamente la continuación de la investigación queda en manos de la Fiscalía General del Estado, pero la Guardia Civil no se ha quedado cruzada de brazos", concluyó.