logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DE MANTELES LARGOS

EL GRUPO SURCOREANO PRESENTA EL CALENDARIO OFICIAL DE FESTA 2026, UNA SERIE DE EVENTOS CON LOS QUE FESTEJA SU DEBUT, REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2013

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
A
DE MANTELES LARGOS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO- Luego del gran revuelo que el grupo surcoreano BTS generó en México durante mayo, la celebración de su aniversario continuará a nivel global este mes. El fandom ARMY, como es conocido, volverá a reunirse para disfrutar de las sorpresas especiales que la banda tiene preparadas.

      Recientemente, se dio a conocer el calendario del BTS FESTA 2026, una serie de eventos con los que la agrupación festeja su debut, realizado el 13 de junio de 2013. Cada año, tanto los integrantes como su agencia publican contenidos exclusivos y diversas experiencias para los fans.

      El aniversario, ya con el grupo completo tras casi cuatro años de ausencia, será un festival de dos semanas que comenzará este miércoles con la publicación de la foto anual del grupo, una tradición que mantienen desde 2014.

      El jueves se estrenará un video de la presentación de "Hooligan", tema de su reciente álbum ARIRANG. Posteriormente, se lanzarán otros dos contenidos en formato documental titulados "Normal Log" y "13 Side Film", donde se podrán ver momentos más íntimos y espontáneos del septeto. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El martes y miércoles de la siguiente semana regresará "RUN BTS 2.0", el programa de variedades producido por el propio grupo.

      El 12 de junio, BTS lanzará "Come Over", canción que hasta ahora solo estaba disponible en la edición de lujo en vinilo de ARIRANG y que fue producida por el miembro Suga.

      De forma simultánea, se prepara una edición limitada en vinilo con la imagen del álbum.

      Finalmente, la celebración concluirá en Seúl con un concierto en el Estadio Principal de Busan los días 12 y 13 de julio, como parte de las actividades de ARIRANG.

      Tras su paso por México, BTS recorrió Norteamérica y cerró con 15 conciertos en el país.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Shakira y Piqué mantienen fotos juntos en redes sociales tras separación
        Shakira y Piqué mantienen fotos juntos en redes sociales tras separación

        Shakira y Piqué mantienen fotos juntos en redes sociales tras separación

        SLP

        El Universal

        Pese a rumores de reconciliación, las fotos de la expareja no han sido eliminadas.

        Sydney Sweeney defiende sus escenas en la temporada final de Euphoria
        Sydney Sweeney defiende sus escenas en la temporada final de Euphoria

        Sydney Sweeney defiende sus escenas en la temporada final de Euphoria

        SLP

        El Universal

        Las escenas de Cassie como modelo en plataforma exclusiva generaron debate entre producción y público.

        Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial
        Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial

        Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial

        SLP

        AP

        El evento del 10 de junio contará con artistas internacionales y locales en las tres ciudades anfitrionas.

        BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México
        BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México

        BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México

        SLP

        El Universal

        BTS retoma actividades con FESTA 2026 tras su gira por México y Norteamérica.