Ramón Medina cambia actuación por dirección en nuevo proyecto
Dirige Finales felices, un largometraje sobre amor y cáncer en hospital
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Ramón Medina podrá ser de los actores más rudos en el set y eso por los personajes que le ha tocado interpretar mayoritariamente en su carrera, pero todo parece indicar que su debut como director
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de largometraje será con una historia de amor.
El histrión en "El señor de los cielos" y "Malverde: el Santo Patrón" prepara la cinta "Finales felices" que se desarrolla casi por completo en un hospital y escrita por el también actor Víctor Civeira.
"Es de una chica que tiene cáncer en fase terminal y en el hospital se enamoran ella y su enfermero, a sabiendas de lo que va a pasar. Es ver el crecimiento de estos dos seres humanos en un lugar donde no hay cosas tan bonitas", detalla.
El elenco lo revelará en su momento, pero lo que adelanta es que él no formará parte del mismo, concentrándose por completo a estar detrás de la cámara.
"Finales felices" es un proyecto que se ha atravesado antes que "Camino al cielo", su primera idea como realizador, por ser más barata en términos económicos.
"Es más controlable la producción y estamos viendo justo eso, el poner en pausa "Camino al cielo" y empujar esta", expresa Medina.
El actor ya tiene una buena filmografía como director de cortos, entre ellos "Anillo de bodas", estrenado en el L.A. Shorts International Film Festival y ganador del Premio del Público en The Iron Mule Short Comedy Film Festival.
"Ya quiero hacer el largo, ya toca, aunque es siempre complicado", apunta.
Por ahora sigue su carrera actoral y actualmente se le puede ver en la nueva temporada de "Lotería del crimen", de Televisión Azteca, donde para variar en un antagónico que gusta explotar bombas.
La serie, dirigida por Carlos Carrera ("El crimen del Padre Amaro") tiene como eje a la Unidad de Investigación Criminal (UNIC) un equipo de detectives especializado en combatir casos especiales.
Sara Maldonado, Claudio Lafarga, Cuauhtli Jiménez y Alejandra Herrera son los agentes que deben combatir a gente como el personaje de Medina.
"Es un personaje que muy a su manera lucha por lo que cree justo, es como un anarquista. Cuando la hice pensé que era buena, pero ya ahora con los efectos visuales y especiales digo, qué buena está la serie", bromea.
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