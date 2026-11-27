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podrá ser de los actores más rudos en el set y eso por los personajes que le ha tocado interpretar mayoritariamente en su carrera, pero todo parece indicar que su

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de largometraje será con una historia de amor.El histrión en "" y "" prepara la cinta "" que se desarrolla casi por completo en uny escrita por el también actor Víctor Civeira."Es de una chica que tiene cáncer en fase terminal y en else enamoran ella y su, a sabiendas de lo que va a pasar. Es ver el crecimiento de estos dos seres humanos en un lugar donde no hay cosas tan bonitas", detalla.Ello revelará en su momento, pero lo que adelanta es que éldel mismo, concentrándose por completo a estar" es un proyecto que se ha atravesado antes que "", su primera idea como realizador, por seren términos económicos."Es más controlable la producción y estamos viendo justo eso, el" y", expresa Medina.El actor ya tiene una buenade cortos, entre ellos "", estrenado en el L.A. Shorts International Film Festival y ganador delen The Iron Mule Short Comedy Film Festival."Ya quiero, aunque es", apunta.Por ahora sigue suy actualmente se le puede ver en la nueva temporada de "", de, donde para variar en un antagónico que gusta explotar bombas.La serie, dirigida por("El crimen del Padre Amaro") tiene como eje a la(UNIC) unespecializado en combatir casos especiales., Cuauhtli Jiménez yson los agentes que deben combatir a gente como el personaje de Medina."Es un personaje que muy a su manera lucha por lo que cree justo, es como un anarquista. Cuando la hice pensé que era buena, pero ya ahora con losy especiales digo, qué buena está la serie", bromea.