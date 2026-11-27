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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) destacó la colaboración sostenida por la captura, la semana pasada, de Fausto Isidro Meza, "El Chapo Isidro".

ICE posteó en X que "tras una investigación de un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas militares mexicanas capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, presunto alto dirigente del Cártel de Sinaloa y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI".

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Indicó que "@HSISanDiego apoyó la investigación junto con los socios de @HSTaskForce y las autoridades del gobierno mexicano, cuya operación militar culminó con la captura de Meza Flores".Además, destacó la cooperación "entre las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera para combatir a las organizaciones criminales transnacionales".Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum desvinculó una eventual extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante de las negociaciones comerciales y aseguró que cualquier decisión al respecto responderá a los intereses de México y a las consideraciones de su gabinete de seguridad.