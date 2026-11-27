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Entre calabazas y pavo, los Aguilar celebraron el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una festividad centrada en la gratitud por la cosecha y las bendiciones del año, y Ángela no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a la vida lo mucho que le ha dado, entre eso, salud, amor y familia.

La cantante posteó una foto junto a su familia, en la imagen en blanco y negro aparece su papá Pepe Aguilar, su mamá Aneliz, y su hermana Leonardo, quien recién se comprometió con su novia Adriana Caballero Fridstein.

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La hija menor de Pepe Aguilar también posteó una foto con su esposo, el cantante Christian Nodal, con quien se casó hace un par de años en medio de la polémica; la pareja se mantiene un tanto alejada de los escenarios, Nodal anunció que no se presentará en México hasta nuevo aviso, mientras que Ángela ha tenido un perfil bajo en los meses recientes.La cantante de 23 reflexionó sobre su momento, y compartió: "Agradecido por la vida. Agradecido por la buena salud. Agradecido por la familia. Agradecido por las amistades genuinas. Agradecido por las oraciones respondidas. Agradecido por las continuas bendiciones de Dios".La familia celebró la unión en medio de platillos cocinados por Aneliz principalmente; los Aguilar han adoptado a Christian Nodal no solo como esposo de Ángela, sino como un integrante más, hace poco, durante un concierto de Pepe Aguilar en Zacatecas, Nodal no solo cantó con su suegro, sino que públicamente dijo que era un hombre al que admira y quiere por haberle enseñado el valor de la familia.