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La caída de aguanieve volvió a presentarse este viernes en las zonas altas del Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, donde las bajas temperaturas generaron condiciones invernales en uno de los puntos más elevados de Nuevo León.

Protección Civil alerta por caída de aguanieve en Galeana

Protección Civil estatal informó que el fenómeno fue observado durante la mañana en la parte alta de la montaña, donde la mezcla de humedad y frío provocó la formación de hielo sobre la superficie y una ligera acumulación de aguanieve.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución en caminos serranos debido al riesgo de pavimento resbaladizo y a las bajas temperaturas que persisten en la región.

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Condiciones invernales y heladas en comunidades de Galeana

El sur del estado ha registrado en los últimos días heladas y temperaturas cercanas a los cero grados, principalmente en comunidades de alta montaña de Galeana, como parte de las condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal que afecta al noreste del país.