¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Courtney Love sorprendió a sus seguidores al mostrar su rostro a los 62 años después de someterse a un tratamiento facial de origen coreano, la cantante y actriz compartió un par de fotografías en redes sociales en las que luce una piel radiante, luminosa y con una apariencia mucho más juvenil.

La vocalista de Hole aseguró que las imágenes no tenían filtros y atribuyó el resultado a un procedimiento realizado por la doctora Marwa Ali y su médico, Costas Papageorgiou, a quienes describió como los mejores especialistas en dermatología de Londres.

"Sin filtros en mi piel. Es increíble. Hoy me hice un tratamiento facial coreano para conseguir una piel radiante", escribió entusiasmada.

Las fotografías llamaron la atención de sus seguidores, quienes destacaron el aspecto rejuvenecido de la artista, cuyo rostro ha experimentado algunos cambios estéticos a lo largo de los años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿En qué consiste el tratamiento coreano al que se sometió Courtney Love?

El procedimiento que presumió Courtney Love está relacionado con la tendencia conocida como glass skin o piel de cristal, una técnica inspirada en las rutinas de belleza coreanas que busca conseguir un rostro hidratado, uniforme, terso y con un brillo natural.

A diferencia de otros procedimientos estéticos enfocados en modificar los rasgos faciales, este tratamiento busca mejorar la apariencia y textura de la piel mediante una hidratación profunda y cuidados específicos.

Generalmente, comienza con una doble limpieza para retirar impurezas, maquillaje y grasa acumulada, posteriormente, se realiza una exfoliación suave para eliminar células muertas y favorecer una superficie más lisa.

La parte central consiste en aplicar diferentes capas de productos hidratantes, como esencias, tónicos y sueros con ingredientes como ácido hialurónico y glicerina, además de mascarillas y cremas que ayudan a mantener la humedad.

Dependiendo de la clínica y de las necesidades de cada paciente, también puede incluir masajes faciales o aparatología para complementar el tratamiento.

El resultado es una piel con apariencia jugosa, luminosa y uniforme, de ahí el nombre de piel de cristal; sin embargo, el efecto suele ser temporal y no elimina por completo arrugas profundas, cicatrices o manchas.

Cambios estéticos y salud de Courtney Love

La intérprete de "Malibu" no es ajena a los procedimientos estéticos, al inicio de su carrera se sometió a una rinoplastia y, cuando tenía alrededor de 35 años, también recurrió a un estiramiento facial.

Pese a ello, en 2015, durante una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre su deseo de envejecer con dignidad y aceptar los cambios propios del paso del tiempo.

Courtney Love alcanzó la fama durante la década de los 90 como vocalista de la banda de rock alternativo Hole, también fue una de las figuras más mediáticas de la escena grunge, en parte por su matrimonio con Kurt Cobain, líder de Nirvana, con quien tuvo a su hija Frances Bean Cobain.

A lo largo de su vida, Courtney Love también ha enfrentado una complicada historia de adicciones, la cantante reconoció en distintas etapas sus problemas de consumo de drogas, entre ellas cocaína, heroína y pastillas, una situación que marcó parte de su trayectoria personal y profesional, sin embargo, con el paso de los años logró mantenerse sobria y reconstruir su vida.

En agosto pasado, además, reveló que en 2019 atravesó una grave crisis de salud que estuvo a punto de costarle la vida y que la llevó a perder gran parte de su cabello y bajar hasta los 45 kilos.