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El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) dio a conocer que de las 500 plazas autorizadas por parte de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este sexenio, apenas se están capacitando a 60 aspirantes.

Déficit de controladores aéreos y su impacto

Actualmente, hay poco más de mil controladores aéreos en todo el país, distribuidos en 63 aeropuertos.

En conferencia de prensa, José Alfredo Covarrubias, secretario general del SINACTA, comentó que la meta y el compromiso con el gobierno es cubrir esas 500 plazas de controladores aéreos de aquí a que concluya el sexenio, es decir, en los próximos tres años.

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No obstante, SINACTA estima que faltan otros 500 controladores más para garantizar la seguridad, continuidad y calidad de los servicios aéreos.

Los controladores también se desempeñan en los principales centros de control aéreo en el país, como el de la Ciudad de México, donde trabajan 150 controladores. Los otros centros están en Monterrey, Mazatlán y Mérida.

Este déficit de controladores hace que los actuales trabajen hasta 20 horas en tres turnos, cuando el ideal es que trabajen 7 horas en un turno.

"El más saturado es el Centro de Control México con la torre de control México y donde se complica la operación con el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de Puebla, Cuernavaca, incluso uno que no menciona nadie que es el de Atizapán y Toluca. Ese grupo de aeropuertos en un pequeño espacio y gran cantidad de aviones", expuso Covarrubias.

Baja demanda y formación de controladores aéreos

Señalan baja demanda para ser controlador aéreo

El secretario general del SINACTA destacó que no hay suficiente demanda para estudiar la carrera y formarse como controlador de tránsito aéreo, básicamente por desconocimiento de los jóvenes estudiantes.

La carrera dura 2 años, se estudia mediante una beca que otorga el gobierno federal y se imparte en el Centro de Capacitación de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam). Además, garantiza la obtención de empleo después de concluidos los cursos.

Los servicios proporcionados por el controlador de tránsito aéreo a los pilotos son: servicios de control de tránsito de aeródromo proveído por una torre de control de aeródromo, servicio de control de aproximación, servicio de control de área a cargo de los Centros de Control suministrado a las aeronaves con plan de vuelo IFR cuando operan en áreas de control. Así como servicios de alerta y salvamento en caso de emergencia.

De acuerdo con SINACTA, un controlador de tránsito aéreo inicia ganando 25 mil pesos mensuales brutos más prestaciones, pero puede alcanzar hasta 45 mil pesos mensuales.

La falta de controladores aéreos afecta tanto a México como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países generando saturación del espacio aéreo, retrasos, suspensiones temporales y mayor carga de trabajo.

Hay un déficit de controladores aéreos en México. Imagen: Archivo

"Este es un problema que debe ser enfrentado con seriedad considerando las particularidades de cada país como lo ha expresado la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y Union to Union", destacó SINACTA.

El SINACTA es una asociación de controladores de tránsito aéreo que laboran en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, constituida en junio de 1999.