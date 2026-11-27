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La Bodega Nacional de Arte, que hoy fue inaugurada a distancia por la presidenta Claudia Sheinbaum, albergará 43 mil obras, que representan el 60% de las 69 mil 555 obras pertenecientes a los acervos de 12 museos del INBAL. Este recinto que cuenta con 11 bóvedas distintas y especializadas por tipo de soporte, formato y disciplina como caballete, papel, textil, fotografía, escultura, muebles y arte popular, entre otras, operará con un modelo enfocado en tres ejes: resguardo, conservación y restauración, y acceso público.

El recinto construido de cerca de 26 mil metros cuadrados distribuidos en 12 edificio con un proyecto arquitectónico a cargo de Mauricio Rocha Iturbide, reguardará obras de Irma Palacios, Leonora Carrington, José de Paez, Juan O´ Gorman, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera, piezas provenientes del Museo Nacional de Arte, del Museo de Arte Carrillo Gil y del Museo de Arte Moderno, entre otros espacios, que se resguardan en bodegas equipadas con control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios.

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La Bodega Nacional de Arte, que se había proyectado su apertura en 2024, comprende una superficie total de 45 mil 514 metros cuadrados (m²) en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, un complejo que tiene una conexión directa entre bóvedas, talleres y laboratorios para reducir los traslados y riesgos de las piezas, informaron hoy.Se trata de un proyecto único en América Latina, al reunir en un solo complejo el resguardo artístico con labores de conservación y restauración, señala en un video que da cuenta de las condiciones de seguridad, infraestructura y condiciones en las que se encuentra la Bodega Nacional y para responder, agregan, a la máxima ocupación de las bodegas de los museos del INBAL bajo los más altos estándares.Allí también, como se había informado hace unos meses, ya está la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) que contará con más de 3 mil 400 m², triplicando la superficie para la conservación y restauración; además, tendrá 11 talleres especializados en papel, escultura, embalaje, carpintería, fotografía y laboratorio de biodeterioro y cuenta con el trabajo de un equipo d 127 especialistas.El recinto tendrá también espacios abiertos al público para acercar a los visitantes al patrimonio artístico nacional. Destaca lo que llamaron la "bodega visitable" que mostrará 334 obras de distintas colecciones, entre las que destacan piezas de David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Leonora Carrington, así como arte popular y títeres y marionetas de la colección Rosete Aranda. Y que estará abierta al público de miércoles a domingo, de las 10:00 a las 18:00 horas.También contará con una galería para exposiciones temporales, que inicia actividades con la muestra "El tacto imaginado. Patrimonio escultórico del INBAL", integrada por 52 obras que, dijeron, recorren cerca de un siglo de escultura en México. Algunas de esas obras se presentan por primera vez, mientras que otras regresan a exhibición después de permanecer en bodegas.El recinto contará además con una mediateca con 12 mil 750 publicaciones especializadas, una tienda-librería y un auditorio para actividades de divulgación cultural.Durante la presentación e inauguración realizada a distancia por la presidenta Sheinbaum desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria dijo que "es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo" y que "es un proyecto de muy largo alcance y un legado cultural para todas las generaciones de nuestro país".Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la Bodega Nacional representa un avance muy importante y significativo en las condiciones con las que el Estado Mexicano protege el patrimonio artístico nacional.El corte de listón inaugural de la Bodega Nacional de Arte, que coincide con el 80 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, estuvo a cargo de la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.