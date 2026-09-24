Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La disputa legal entre Kalimba y Melissa Galindo dio un nuevo giro, luego de que se reportara que el cantante habría perdido la demanda por daño moral que interpuso contra la intérprete.

Juzgado Séptimo de lo Civil emite fallo contra Kalimba

Fue en marzo de 2023, cuando el exOV7 anunció que tomaría acciones legales contra Galindo, luego de que la joven lo acusara de presunto abuso sexual.

Según Kalimba, los señalamientos en su contra afectaron gravemente su imagen y su carrera artística, pues tuvo que cancelar un par de conciertos y su participación en el musical "Mentiras".

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Ahora, de acuerdo con información difundida por Luis Cárdenas, colaborador de EL UNIVERSAL, el cantante no logró acreditar los elementos necesarios para que prosperara la demanda por daño moral.

"El integrante de OV7 acusó a Galindo de difamarlo y provocarle daños morales, psicológicos y económicos tras hacer públicos sus señalamientos. Por ello, solicitaba una indemnización; sin embargo, el juzgado concluyó que "no probó todos los elementos de su acción intentada", escribió el periodista en su cuenta de X.

Proceso penal por abuso sexual continúa abierto

La resolución, afirmó Cárdenas, vino del Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México y representaría un duro golpe para la defensa del cantante, quien en 2024 fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado.

Cabe destacar que, hasta el momento el equipo del intérprete de "Tocando fondo" no se ha pronunciado al respecto de esta información.

El fallo del juzgado es completamente independiente al proceso penal que aún continúa abierto.