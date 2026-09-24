Fans de Stray Kids se reúnen en el Zócalo capitalino

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Fans de Stray Kids se reunieron en el Zócalo capitalino con la esperanza de que los integrantes del grupo de K-pop se asomaran desde Palacio Nacional.

Acciones de la autoridad

Esto ocurrió en el marco de la visita oficial a México del presidente de Corea, Lee Jae Myung. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la presentación del grupo podría ser uno de los temas en la reunión con el mandatario coreano.

"Ya vamos a ver", respondió la mandataria a la pregunta sobre si podrían estar en el Zócalo de la Ciudad de México.

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¿Qué declararon los fans sobre la reunión?

La mandataria informó que el grupo coreano dará un concierto y que su administración regaló 10 boletos a través del DIF, aunque no confirmó que estarían en Palacio Nacional.

"Se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS más pequeño, no sé si son niños y niñas, son jovencitos, más jóvenes que los integrantes de BTS. Van a estar también en un concierto, por cierto, regalamos 10 boletos para niñas y niños de escasos recursos a través del DIF, para que puedan asistir", dijo.

Seguidoras y seguidores mencionaron a EL UNIVERSAL que tienen la esperanza de que los intérpretes de "Run It" se asomen de algún balcón de Palacio Nacional como lo hizo BTS durante sus presentaciones en México.

"Venimos a esperar a ver Stray Kids, lo estamos siguiendo por redes y vemos que ya llegaron. En espera de que sí estén como BTS. Nomás dijeron que iba a haber un grupo sorpresa y estamos en la expectativa", dijo un padre de familia que acompañó a su hija.

María Daniela, quien tiene boletos para el concierto de Stray Kids el sábado en el Estadio GNP, aseguró que va a gritar, llorar y emocionarse si salen sus integrantes de Palacio Nacional.

"Está chido (que la Presidenta) dé a conocer grupos o por ejemplo los que no alcanzan boletos para el concierto, que los puedan ver gratis", expresó la fan.