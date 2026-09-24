Presley Gerber tenía entrenador de sobriedad 24 horas

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Presley Gerber contaba con un entrenador de sobriedad disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, quien viajaba frecuentemente con él y le brindaba acompañamiento constante durante los meses previos a su muerte, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Investigación sobre muerte de Presley Gerber

No está claro si el especialista se encontraba con el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber durante el fin de semana en que murió. Presley, de 27 años, ingresó el sábado por la noche a una lujosa residencia para personas en recuperación en Santa Mónica, donde fue encontrado sin vida la mañana siguiente.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a TMZ que el cuerpo del modelo estaba cerca de la cama, aunque no se encontraba sobre ella. Presley sufrió un paro cardíaco antes de que los paramédicos confirmaran su muerte.

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La Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis, sin que hasta el momento se sospeche de un acto delictivo. Las pruebas toxicológicas determinarán qué sustancias había en el organismo de Gerber; TMZ señala que el fentanilo no ha surgido hasta ahora como parte de la investigación.

Uso de ketamina en tratamiento de Presley Gerber

A la investigación se suma información sobre el tratamiento médico que recibía Presley, según TMZ, un médico le recetaba ketamina, pese a que el modelo tenía antecedentes de problemas con esta sustancia.

Personas cercanas a Gerber y con conocimiento directo de la situación aseguraron al medio que la ketamina representaba un problema recurrente para él. La sustancia puede utilizarse en algunos tratamientos relacionados con la adicción, aunque ese no es un uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Amigos cercanos de Presley expresaron su molestia al enterarse de que el médico le suministraba ketamina y, según TMZ, consideran que debería enfrentar consecuencias legales. Estas afirmaciones forman parte de la información que rodea la investigación y no representan una determinación oficial sobre las circunstancias de su muerte.

La autopsia de Presley Gerber ya concluyó, pero la causa oficial del fallecimiento continúa pendiente de estudios adicionales, informó el Departamento del Médico Forense de Los Ángeles. El organismo indicó que Gerber fue declarado muerto a las 09:45 horas del 20 de septiembre de 2026.

Presley Gerber, quien comenzó su carrera en las pasarelas durante su adolescencia, también utilizó públicamente sus plataformas para hablar sobre salud mental.

En 2023, durante su participación en el pódcast "Studio 22", describió este tema como una parte importante de su vida; impulsó la iniciativa "Mental Health Mondays" y colaboró con organizaciones como "A Sense of Home", dedicada a ayudar a personas sin hogar en Los Ángeles.

En diciembre pasado, Gerber también compartió un video en Instagram en el que habló sobre algunos de los medicamentos que consumía, entre ellos antidepresivos y Xanax, para tratar los ataques de pánico.

La familia de Presley, integrada por Cindy Crawford, Rande Gerber y su hermana Kaia Gerber, pidió privacidad durante este momento de duelo.