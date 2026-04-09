Chumel ironiza caso "Werevertumorro" por presunta invasión

Luego de que Gabriel Montiel, conocido como "Werevertumorro", amagara con cambiar su línea telefónica a una compañía extranjera, el youtuber compartió una captura de pantalla, asegurando que lo buscaron personas de "de arriba" para platicar sobre su situación.

No obstante, el mensaje no fue tomado de buena manera y acusó de invasión a la privacidad, pues "yo no les pase mi teléfono".

"Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pase mi teléfono) Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan...", dijo el youtuber en su cuenta de X.

El comunicador y creador de contenido Chumel Torres se unió a la conversación con un comentario cargado de ironía, dirigido a la 4T.

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"La 4T mandando mensajes privados para decir que están protegiendo nuestra privacidad", puntualizó el influencer.

Por lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó la invasión de privacidad que vivió "Werevertumorro" y lanzó un dardo a Morena.

"'Werevertumorro' criticó el registro telefónico y la CURP biométrica por el grave riesgo que implica para la PRIVACIDAD. ¿Qué sucedió después? Lo contactó el gobierno de Morena a su teléfono personal, invadiendo justo su PRIVACIDAD", se lee en la publicación.

No obstante, Gabriel recordó cuando criticó al expresidente Enrique Peña Nieto y "me fue peor con ustedes".