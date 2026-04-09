JD Pantoja se disculpa tras polémica con Steff Loaiza

La controversia entre Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza escaló en redes sociales durante los últimos días, luego de desacuerdos públicos sobre el pago de gastos médicos de la madre de la familia Loaiza.

La polémica inició cuando la menor de los Loaiza Martínez publicó un video en YouTube en el que aseguró que ni JD ni su hermana Kimberly Loaiza habían cubierto el 50% acordado para los gastos médicos de su madre, Mary Martínez.

En respuesta, Pantoja utilizó las historias de la cuenta compartida "Jukilop" para desmentirla, calificándola de mentirosa e insinuando que existía envidia hacia su hermana.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata entre seguidores y usuarios, quienes criticaron el tono del influencer. Algunos comentarios lo señalaron de inmaduro e incongruente, especialmente por involucrar a terceros en el conflicto familiar.

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Por su parte, Steff optó por no escalar la disputa y anunció que no buscaría más apoyo económico por parte de ellos. En cambio, abrió una campaña en GoFundMe dirigida a sus más de cuatro millones de seguidores para cubrir los gastos restantes.

Ante la presión mediática, Pantoja publicó un mensaje en el que reconoció errores en su comportamiento y ofreció disculpas a su cuñada.

En su declaración, admitió que Steff ha aportado más de 7 mil pesos en el hospital donde permanece internada Mary Martínez, y aclaró que él y la "Lindura Mayor" han contribuido con más de 25 mil pesos, aunque aún no han cubierto el porcentaje previamente mencionado.

"Hemos gastado mucho más. Como mencioné en mi video, estamos pagando —es decir, seguimos en proceso—. En ningún momento dije: ´ya dimos el 50%´, porque eso sería mentir. Pero sí vamos a cubrir nuestra parte, porque no dejaremos que toda la responsabilidad económica recaiga en ellos."", expresó.

Aunado a ello, reconoció que Steff ha gastado mucho más de lo que inicialmente afirmó en el hospital, por lo que se retractó de sus palabras. El también cantante explicó que sus declaraciones previas fueron producto de una reacción emocional al sentirse "traicionado", lo que lo llevó a exagerar la situación.

"Sé que el no estar activa en su trabajo influye en sus ingresos y le afecta más. En pocas palabras, dijo la verdad", agregó.

Finalmente, señaló que es consciente de que sus palabras no resuelven el conflicto familiar, pero aseguró que busca corregir lo ocurrido tras reflexionar con mayor calma.