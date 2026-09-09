"El Sonidito" de Hechizeros Band llega a Fortnite

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La agrupación musical mexicana Hechizeros Band, originaria de San Vicente, en el estado de Nayarit, se unirá al universo de Fortnite, videojuego de la desarrolladora Epic Games.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, el grupo dio a conocer su nueva colaboración con el juego. La banda informó que su popular canción de 2009 "El Sonidito", estará disponible en el evento musical Fortnite Festival.

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La canción estará disponible en la biblioteca a partir del jueves 10 de septiembre de 2026, a las 18:00 horas. "Este importante logro representa un nuevo escenario para nuestra música, al integrarse al catálogo del reconocido videojuego de Epic Games, lo que permitirá que millones de jugadores en todo el mundo puedan disfrutarla", escribieron.Su característico sonido, parecido al de una alarma o aviso, convirtió a esta canción de cumbia en uno de los temas más populares de los mexicanos y estadounidense, pues, aunque no tiene letra, su ritmo de technobanda se presta para animar cualquier reunión familiar o de amigos.El tema musical se añadirá a la tienda de objetos del juego como una nueva pista de improvisación, donde los usuarios podrán utilizar en las batallas campales para acompañar sus reacciones y bailes improvisados en la rueda de gestos. También se podrá usar en el escenario de improvisación, para crear mezclas y combinar bucles de distintas canciones.El éxito de la canción nació en un bautizo, en donde los Hechizeros Band fueron los encargados de amenizar la fiesta. Aunque el tema ya existía en su repertorio, fue hasta ese instante cuando se convirtió en su distintivo.La agrupación agradeció el apoyo de su público por acompañarlos en su trayectoria artística y ser testigos de sus nuevos logros como banda."Agradecemos profundamente a nuestro público, a los medios de comunicación y a todas las personas que han sido parte de esta trayectoria, por su constante apoyo y por hacer posible que nuestra música continúe traspasando fronteras", destacaron.