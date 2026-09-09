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Maribel Guardia preocupada por salud de Gala Montes tras reality

La actriz Gala Montes salió del reality 'La casa de los famosos México' y su salud preocupa a colegas.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 04:24 p.m.
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Maribel Guardia preocupada por salud de Gala Montes tras reality
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      La actriz Maribel Guardia está preocupada por su colega Gala Montes, quien entró el domingo a "La casa de los famosos México", pero horas después pidió salir, y aunque no se han revelado las razones con claridad, la mamá de la actriz afirmó que su hija está en estado vulnerable y que no era adecuado que la producción del reality la expusiera de esa forma.

      Preocupación de Maribel Guardia por salud de Gala Montes

      Gala no esconde su preferencia por la marihuana y el alcohol, previo a su ingreso al reality estuvo "de fiesta" con un amigo, el momento quedó grabado en un video que circula en redes.

      Montes no tiene relación con su madre Crista, tampoco con su hermana Beba ni con su sobrina, por lo que sus seguidores y gente del medio que la estima, se han mostrado preocupados por el futuro de la también cantante, quien quedó fuera del musical de Nacho Cano, "Malinche".

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      Apoyo y experiencia de Maribel Guardia con adicciones

      Maribel Guardia, quien trabajó con Gala en la puesta en escena "Lagunilla mi barrio", fue cuestionada sobre el estado de Montes, y lamentó la situación, dijo que la quiere mucho y reconoció que además de ser una hermosa niña, es guapa y muy talentosa.

      "A Gala personalmente la quiero mucho, trabajé con ella en 'Lagunilla mi barrio' y tuve la oportunidad de conocerla, es una niña hermosa, guapísima, muy talentosa", dijo.

      Dijo que de ser cierto que tiene problemas de adicciones, desea que la ayuden para que pueda salir adelante, y admitió que antes que todo, se trata de una enfermedad.

      "Dios quiera y la proteja porque si es verdad lo que me cuentas, que alguien la ayude porque es muy joven y, lo sé por experiencia propia, esto es una enfermedad".

      Maribel Guardia sabe conoce lo que es el mundo de las adicciones gracias a lo que vivió su hijo Julián Figueroa, quien luchó contra esta enfermedad y siempre contó con su madre; Julián falleció en abril de 2023.

      Guardia mencionó que antes de que reciba ayuda Gala, ella debe de saber que necesita ayuda; adelantó que en algún momento hablará con Montes, quien dijo, le escribe de vez en cuando para que la ayude con sus post; Maribel puntualizó que hablará con ella en privado.

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