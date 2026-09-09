Griselda Arredondo buscada por fraude y lavado, anuncia FBI
La orden de arresto federal contra Arredondo fue emitida en octubre de 2025 en Nueva York.
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El FBI promovió la recompensa por Griselda Arredondo, vinculada por Estados Unidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acciones de la autoridad
El Departamento de Justicia la señaló de operar un esquema internacional de fraude y lavado de dinero que habría afectado a miles de ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en Jalisco.
En una publicación en X, el FBI recordó que "Griselda Margarita Arredondo Pinzón, presunta operadora financiera de alto rango para un importante cártel transnacional y organización terrorista extranjera designada con sede en México, es buscada por presuntamente dirigir un esquema de fraude internacional complejo que apunta a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México".
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Detalles confirmados
Añadió que "se ofrece una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena. Ayude al FBI a localizarla y arrestarla".
El FBI detalló que "se alega que Arredondo Pinzón y otros dirigieron un complejo esquema internacional de fraude dirigido a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México".
Mencionó que "durante la última década, se alega que esta operación blanqueó cientos de millones de dólares en ingresos ilícitos para financiar el tráfico de drogas y armas del CJNG. El 27 de octubre de 2025, se emitió una orden de arresto federal contra Pinzón en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Brooklyn, Nueva York, tras ser acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero".
En agosto ya se había informado que las ofertas de recompensa por Griselda Arredondo son de dos millones de dólares por información que conduzca al arresto o a la condena.
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