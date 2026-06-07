EL PAPA ADMITE COMPETENCIA CON BAD BUNNY

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El papa León XIV reconoció, mientras se dirigía a España, que este fin de semana compite en Madrid con otro VIP, y además declaró su preferencia en la mayor rivalidad futbolística del país.

La sensación puertorriqueña Bad Bunny ofrece dos conciertos de su gira española de 10 fechas en la capital.

Al hablar con periodistas a bordo del avión papal antes de su llegada a Madrid el sábado por la mañana, el pontífice reconoció el atractivo de Bad Bunny cuando aludió a relatos anecdóticos sobre un nuevo despertar espiritual, especialmente entre los jóvenes en España.

El papa afirmó que entiende que los adultos jóvenes perciben una falta de sentido en sus vidas y reflexionó que su visita podría ayudar a "despertar" algo en ellos.

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"Si se enfrentan a la pregunta ´¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?´, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny", declaró León . "Pero creo que también habrá algunos aquí para ver al papa. Y eso dice algo, ¿sabes?"

León inicia el sábado una visita de una semana a España. Después de Madrid, irá a Barcelona y a las Islas Canarias. Espera llevar un mensaje de unidad a un país polarizado por escándalos políticos y de la Iglesia.