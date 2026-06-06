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Aislinn Derbez elogia rol de Mauricio Ochmann como papá

Tras su separación en 2020, ambos actores comparten la crianza de su hija Kailani de manera equitativa y colaborativa

Por El Universal

Junio 06, 2026 01:47 p.m.
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Aislinn Derbez elogia rol de Mauricio Ochmann como papá
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      Volver a ver juntos a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann emocionó a sus fans e hizo recordar cuando los actores eran pareja en 2024, sin embargo, su actual unión es muy diferente a la que tenían entonces.

      Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez promueven película y mantienen unión familiar

      Ambos están en plena promoción de la película "Hasta el fin del mundo", la cual hicieron hace un par de años en España, por ello se les ha visto muy juntitos en entrevistas y sesiones de fotos.

      Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron juntos como pareja casi seis años, se conocieron en 2014 durante el rodaje de la película "A la mala" y confirmaron públicamente su noviazgo en julio de 2014.

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      Tras dos años de noviazgo, se casaron el 28 de mayo de 2016 en una ceremonia en Tepoztlán, Morelos. Durante su matrimonio procrearon a su única hija en común, Kailani, nacida en 2018, quien comparte la mitad del tiempo con su madre y la otra mitad con su padre.

      Copaternidad fluida y compromiso tras separación

      Fue en marzo de 2020 cuando decidieron terminar como pareja pero seguir unidos como equipo por su hija Kai.

      Mauricio Ochmann admitió que sigue siendo un equipo con Aislinn, la madre de su hija, por lo que de alguna manera, afirmó, siguen juntos.

      "De alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia, hay una admiración artística y personal", dijo al programa "Hoy".

      Aislinn, hija del actor Eugenio Derbez, aplaudió la copaternidad que ha tenido con Mauricio desde el inicio.

      "Hemos logrado vivir la copaternidad de una forma súper fluida, es en las cosas que mejor nos entendemos y mejor nos llevamos desde siempre", expresó.

      La actriz de 40 años reconoció que muchos de sus sueños y de que sea una mujer realizada es gracias a que Mauricio Ochmann sí ejerce su responsabilidad como padre y comparte la mitad del tiempo con la hija que tiene en común, algo que ella también hace.

      "El hecho de que ha sido mitad y mitad, nos salvó, gracias a que él sí se hace cargo como debería cualquier papá de hacerse cargo de su mitad, de que sea 50 y 50 por ciento, la mitad del tiempo está con él, la mitad conmigo, gracias a eso he podido cumplir mis sueños, trabajar, hacer muchas cosas, tener calidad de vida y de la misma manera él", expresó.

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