Dua Lipa y Callum Turner celebran boda en Sicilia con Elton John

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Dua Lipa y Callum Turner celebraron su boda este sábado a las 17:00 horas en la Villa Valguarnera, una residencia emblemática de Sicilia con arquitectura barroca.

Detalles del lugar y ceremonia

La Villa Valguarnera, situada en Bagheria, a las afueras de Palermo, es reconocida por su elegancia y jardines con vistas al mar. Construida en el siglo XVIII, ha sido llamada el "pequeño Versalles" y ha servido como locación para la serie de Netflix "El leopardo".

Música y banquete en la boda

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Los recién casados renovaron sus votos en el cenador de la villa, donde Elton John ofreció una serenata interpretando "Your Song". El banquete se realizó en los salones de la residencia y fue organizado por el chef Tony Lo Coco, del restaurante I Pupi, galardonado con una estrella Michelin.

Los cerca de 300 invitados disfrutaron de especialidades locales como panelle, crocché, cannoli y cassata. Para animar la fiesta, actuaron artistas como David Guetta, Martin Garrix y el DJ británico Carl Cox.

Invitados y privacidad

Entre los asistentes confirmados estuvieron la diseñadora Donatella Versace, las cantantes Charli XCX y Olivia Dean, el actor Joe Alwyn, y familiares de Dua Lipa, incluyendo a su hermana Rina y su padre Dukagjin Lipa. La pareja priorizó la privacidad, con acuerdos de confidencialidad para trabajadores y proveedores, y prohibición de grabaciones externas.

Los festejos concluirán mañana con una última jornada marcada por el lujo y la elegancia. La elección de Italia no fue casual, ya que la pareja compartió varios días en Palermo el verano pasado, experiencia que documentaron en redes sociales.